Patrick Romer uneinsichtig bei „Das große Promi-Büßen“: Fans sind entsetzt

Bei „Das große Promi-Büßen“ soll Patrick Romer sein stark kritisiertes „Sommerhaus“-Verhalten reflektieren - und wenn möglich Reue zeigen. In der ersten Folge schockiert der Bauer jedoch mit seiner Attitüde einmal mehr.

Erzberg – Patrick Romer (27) wurde durch das beliebte RTL-Format „Bauer sucht Frau“ bekannt. Dort lernte er auch seine Ex-Freundin Antonia Hemmer (23) kennen. Im vergangenen Jahr nahmen die beiden am „Sommerhaus der Stars“ teil und beendeten wenig später ihre Beziehung. Auslöser soll das miese Verhalten des 27-Jährigen gewesen sein. Er nutzte in der Reality-Show jede Gelegenheit, seine Partnerin niederzumachen und machte sich über ihren Schmerz lustig. Dafür sollte er jetzt bei „Das große Promi-Büßen“ Reue zeigen – doch weit gefehlt.

Keine Reue bei „Das große Promi-Büßen“: Patrick Romer grinst bei „Sommerhaus“-Szenen

Schon damals war das TV-Publikum schockiert von seinem Verhalten. Kein Wunder also, dass er an der diesjährigen Staffel von „Das große Promi-Büßen“ teilnimmt. Am Donnerstagabend (9. November) wurde die erste Episode bei ProSieben ausgestrahlt und gleich in der ersten „Runde der Schande“ wurde der Landwirt von Moderatorin Olivia Jones (53) mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Was dann passierte, ließ die X-Nutzer jedoch verzweifeln.

Als Patrick Romer Clips von seinen Ausrastern im „Sommerhaus der Stars“ präsentiert bekommt, reagiert er relativ gelassen. „Ich bin vielleicht auch manchmal ein bisschen frech“, behauptet er lediglich. Außerdem meint er: „Davon lebt auch eine Beziehung, dass man sich gegenseitig neckt in einer Beziehung.“ Auch sein Gesicht spricht Bände: Bei manchen Szenen grinst der TV-Bauer vor sich hin.

Patrick Romers Reaktion bei „Das große Promi-Büßen“: Die Zuschauer sind schockiert

„Mir wird immer noch schlecht, wenn ich die Szenen vom Bauer und Antonia sehe und der Typ sitzt da und grinst sich einen ab…“, schreibt eine fassungslose Userin auf X, ehemals Twitter, nach diesen Szenen. Ein anderer Nutzer hat die Hoffnung bei Patrick Romer bereits aufgegeben. „Der elendige Bauer ist beratungsresistent. Ich kotze“ und „Patrick hat auch überhaupt nichts verstanden. Wie kann man nur so ein empathieloses Arschloch sein“, urteilen weitere Zuschauer scharf.

Bei „Das große Promi-Büßen“ soll Patrick Romer sein stark kritisiertes „Sommerhaus“-Verhalten reflektieren - und wenn möglich Reue zeigen. In der ersten Folge schockiert der Bauer jedoch mit seiner Attitüde einmal mehr. © RTL & Screenshot / Joyn / „Das große Promi-Büßen“

Auch Yvonne Woelke musste sich bereits ihrer „Runde der Schande“ stellen. Dabei ging es um den Vorwurf, die das Drama rund um sich und Peter Klein geplant zu haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Dass Olivia Jones dabei sogar Iris Klein zugeschaltet hat, kritisieren jedoch einige „Promi-Büßen“-Zuschauer. Verwendete Quellen: ProSieben / „Das große Promi-Büßen“, twitter.de