Patrick und Antonia gewinnen „Sommerhaus der Stars“: So denken die Zuschauer darüber

„Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer leistet sich im „Sommerhaus der Stars“ eine Verfehlung nach der anderen – sein Opfer ist dabei zumeist Freundin und Mitstreiterin Antonia Hemmer (Fotomontage) © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Patrick Romer und seine Freundin Antonia Hemmer gewinnen im „Sommerhaus der Stars“. Doch nicht alle Zuschauer finden den Sieg der beiden fair.

Die Fans vom „Sommerhaus der Stars“ sind sich uneinig, ob die Gewinner den Sieg auch verdient haben. In dem TV-Format kämpfen die Promis um den Titel als bestes Promipaar. In dieser Staffel kamen die Bauer sucht Frau-Stars Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) ins Finale und traten dort gegen Marco Cerullo (33) und Christina Grass (34) an. Patrick und Antonia konnten sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen, doch das gefällt nicht allen.

Die Zuschauer von „Sommerhaus der Stars“ sind seit dem Sieg der Bauer sucht Frau-Stars heftig am Diskutieren, ob die beiden den Sieg auch verdient haben. Eine Zuschauerumfrage von Promiflash.de gibt eine eindeutige Antwort: 4.900 von 6.103 Leser finden, dass sie den Sieg nicht verdient haben. Das sind ganze 80,3 Prozent – Ein vernichtendes Urteil. Nur 19,7 Prozent sind der Meinung, dass Patrick und Antonia gut gekämpft haben.

Warum fällt das Urteil der Zuschauer so negativ aus?

Patrick Romer sorgte im „Sommerhaus der Stars“ immer wieder für Schock-Momente. Insbesondere fiel auch den anderen Kandidaten auf, wie gemein er mit seiner Freundin umging. Immer wieder ließ er fiese Sprüche gegen Antonia ab und kritisierte sie.

In einer der Folgen meinte sogar Mit-Kandidat Sascha Mölders zu Patrick: „Ich war teilweise schockiert, wie du mit deiner Freundin umgehst. So hätte ich dich nicht eingeschätzt“. Und auch die Kommentare unter dem RTL-Sieger-Foto spiegeln diese Meinung wider. So schreibt jemand: „Schlimm wie er mit ihr umgegangen ist in der ganzen Staffel. Tut mir echt leid“ und andere Fans stimmen zu.

