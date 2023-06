Patzer bei Rudi Völler: Jens Riewa passiert in der „Tagesschau“ seltsamer Versprecher

Von: Lukas Einkammerer

In der „Tagesschau“ passierte Jens Riewa am Mittwochabend (21. Juni) eine kuriose Panne. Beim Alter von DFB-Sportdirektor Rudi Völler unterlief ihm ein peinlicher Versprecher.

Hamburg – Im Live-Fernsehen lassen sich kleine Pannen und Patzer bekanntlich nicht vermeiden und auch den sonst so textsicheren Sprechern der „Tagesschau“ passiert hier und da mal ein Malheur. Am Mittwochabend (21. Juni) berichtete Jens Riewa (59) in der ARD-Sendung über DFB-Sportdirektor Rudi Völler (63) – und machte beim Alter der Fußballlegende einen kleinen, aber leider unüberhörbaren Fehler.

Patzer im Live-TV: Jens Riewa nennt in der „Tagesschau“ falsches Alter von Rudi Völler

Seit 1995 ist Jens Riewa als Sprecher bei der „Tagesschau“ zu sehen und fungiert seit 2021 sogar als Chefsprecher des täglichen Nachrichtensendung. In seiner jahrzehntelangen Karriere ist der gebürtige Brandenburger vor dem einen oder anderen Fauxpas nicht verschont geblieben. So nannte er Armin Laschet (62) in einer „Tagesschau“-Ausgabe von 2021 fälschlicherweise „Bernd“ und auch am Mittwochabend brachte das ARD-Urgestein ein kleines, aber wichtiges Detail, durcheinander.

Gegen Ende der 20-Uhr-Sendung der „Tagesschau“ ging es um die Krise bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, zu der auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler einige harte Worte verlor. Als Jens Riewa die Aussagen der Sportikone zusammenfasste, soll er den 63-jährigen Völler jedoch als „83-Jährigen“ bezeichnet haben, wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet. Der Fehler soll ihm glücklicherweise jedoch sofort aufgefallen sein und er soll die korrekte Altersangabe prompt nachgeschoben haben.

Das sind die aktuellen Sprecher der „Tagesschau“-Hauptausgabe: Jens Riewa Susanne Daubner (62) Thorsten Schröder (55) Judith Rakers (47) Constantin Schreiber (44) Julia-Niharika Sen (56)

Nach Versprecher: „Tagesschau“-Zuschauer reagieren auf Live-Panne von Jens Riewa

In der ARD-Mediathek ist der Patzer mittlerweile nicht mehr zu hören, lediglich der Vermerk „Diese Sendung wurde nachträglich bearbeitet“ verweist noch darauf. In den sozialen Medien lesen sich nach der Sendung derweil viele Kommentare amüsierter „Tagesschau“-Zuschauer. „Na hups, Völler ist schon 83“, lacht eine Twitter-Nutzerin, „Cooler Versprecher“, befindet eine andere. Wirklich übel scheinen sie Jens Riewa die Alters-Panne nicht zu nehmen – so etwas kann ja schließlich auch den Allerbesten passieren.

83 statt 63 Jahre: In der „Tagesschau“ unterlief Jens Riewa beim Alter von Rudi Völler ein peinlicher Fauxpas. © IMAGO/ActionPictures; Screenshot/ARD/Tagesschau (Fotomontage)

Bei der TV-Sendung mit einer der größten Reichweiten in ganz Deutschland zu moderieren klingt auf dem Papier nach einem wahr gewordenen Traum, nicht für alle „Tagesschau" Sprecher erweist sich die Zeit hinter dem Nachrichtenpult aber auch als finanziell vorteilhaft. Denn kürzlich verriet Karolin Kandler, wie wenig sie als „Tagesschau"-Sprecherin verdiente.