Peinlicher Glatzen-Witz: Stefan Mross zieht „Immer wieder sonntags“-Fan Hut vom Kopf

Von: Lisa Klugmayer

War das zu viel? Bei einem Gespräch mit einem „Immer wieder sonntags“-Fan wird Stefan Mross leicht übergriffig und macht sich dann auch noch über ihn lustig.

Rust – Stefan Mross (47) begrüßt auch heute (25. Juni 2023) wieder zahlreiche Fans und hochkarätige Gäste in seiner „Immer wieder sonntags“-Arena im Europa Park. Nachdem Ben Zucker (39) für ordentlich Stimmung gesorgt hat, ging Stefan Mross zu seinen Fans in Publikum. Eigentlich wollte er Schlager-Fan Christian nur die neue „Immer wieder sonntags“-CD schenken, doch dann ging das Gespräch in eine unangenehme Richtung.

Peinliches Fangespräch bei „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross leistet sich peinlichen Patzer

Gut gelaunt sitzt „Immer wieder sonntags“-Fan Christian im Publikum, klatscht und schunkelt fleißig mit. „Großer Meister, habe die Ehre. (....) Wo kommen Sie her?“, will Stefan Mross mehr über seinen Fan erfahren. Die Antwort: Christian kommt aus Regensburg und ist alleine mit dem Fahrrad zu „Immer wieder sonntags“ gefahren. Das fasziniert Stefan Mross sehr.

„Wenn du Musik zu Hause hörst, wie hörst du die?“, lautet die nächste Frage von Stefan Mross an Zuschauer Christian. „Kassetten hab ich noch. Ich bin auch keine 20 mehr. Aber mittlerweile ...“, scherzt er. Weiter kommt er nicht, denn Stefan Mross hebt ihm dann plötzlich seinen braunen Filzhut vom Kopf. Er fragt zwar: „Darf ich mal?“, wartet aber seine Antwort nicht ab. Doch als wäre das nicht übergriffig genug, macht sich Stefan Mross dann auch noch über das fehlende Kopfhaar von Christian lustig.

Übergriffiger Glatzen-Witz: Stefan Mross zieht „Immer wieder sonntags“-Fan Hut vom Kopf

Als Stefan Mross den Hut von Christian hochhebt, sieht ganz TV-Deutschland deutlich, dass er eine Glatze hat. Schnell setzt ihm der „Immer wieder sonntags“-Moderator den Hut wieder auf. „Ja, stimmt. Bist du nicht mehr“, so Stefan Mross als Antwort, dass Christian ja keine 20 mehr sei. Er lacht zwar, allerdings sieht man doch deutlich, dass Christian die Situation unangenehm ist. Als kleine Wiedergutmachung bekommt er dann immerhin die neue „Immer wieder sonntags“-CD von Stefan Mross geschenkt.

Apropos „Immer wieder sonntags“-Panne: In der letzten Ausgabe stürzt Stefan Mross ins Wasser. An diese Show wird sich der Moderator wohl noch lange erinnern. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags - Folge 6 vom 25. Juni 2023