Peinlicher Moment mit Andrea Kiewel und Mickie Krause: Fernsehgarten-Gäste haben noch nie von der Show gehört

Von: Lukas Einkammerer

In der neuesten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens sind drei junge Sportler bei Andrea Kiewel zu Gast. Sie kennen aber weder die Show noch Kiwis Co-Moderator Mickie Krause.

Mainz – Unter dem Motto „Es lebe der Sport“ begrüßt Andrea Kiewel (58) am Sonntagvormittag (9. Juli) ihr Publikum im ZDF-Fernsehgarten. Auf dem Mainzer Lerchenberg stehen dieses Mal allerlei adrenalingeladene Aktivitäten an, von Schachpartien bis hin zu rasantem Turmklettern. Drei junge Sportler leisten sich bei ihrem Auftritt aber ein Fettnäpfchen – denn von der Show und Co-Moderator Mickie Krause (53) haben sie noch nie gehört.

Keine Ballermann-Kenner: Fernsehgarten-Gäste haben noch nie von Mickie Krause gehört

Mit Auftritten von Schlagerstars wie Peggy March (75) und Oli P. (44) ist im Fernsehgarten auch dieses Mal wieder ein buntes, musikalisches Programm geboten, besonders aufregend geht es aber abseits der Freilichtbühne zu. Denn mit der deutschen Schachgroßmeisterin, einem Trio aus Show-Jongleuren und zwei Tennis-Akrobaten steht einiges an sportlichen Einlagen auf der Tagesordnung. Hoch hinaus geht es dabei für die drei jungen Männer Simon, Philipp und Ole, die eine sogenannte „Himmelsleiter“ erklimmen wollen.

Bevor sich die drei Fernsehgarten-Gäste ihrem luftigen Vorhaben widmen, steht der obligatorische Plausch mit Andrea Kiewel an, die bei ihren Moderationspflichten von Ballermann-Legende Mickie Krause tatkräftige Unterstützung bekommt. Der „Eine Woche wach“-Interpret, der sich einst bei „Ninja Warrior“ im Parcours versuchte, hat bei dieser Gelegenheit eine wichtige Frage an die drei Sportler: „Habt ihr schonmal von mir gehört?“ - was außer Simon alle verneinen. Und auch der kennt Mickie nur aus „Ninja Warrior“ und nicht etwa von dessen Musikkarriere. Ganz schön peinlich.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

„Doppeldate“: Fernsehgarten-Gäste kennen auch die ZDF-Show nicht

Als wäre die Tatsache, dass die drei jungen Männer nicht wissen, wer Mickie Krause ist, für das Moderatoren-Duo nicht schon peinlich genug, kommt es für Andrea Kiewel noch dicker. „Und habt ihr zuvor schonmal vom Fernsehgarten gehört?“, will die ehemalige Leistungsschwimmerin wissen – und wird mit einem klaren „Nein“ erwidert. „Es ist wirklich ein Doppeldate. Mit Mickie und dem Fernsehgarten“, merkt sie an und lenkt das Gespräch prompt zurück auf die Kletter-Challenge. In Anbetracht des Fernsehgarten-Unwissens ihrer Gäste bestimmt keine schlechte Idee …

Peinlich, peinlich: Die Fernsehgarten-Gäste Simon, Philipp und Ole kennen die ZDF-Show nicht. © Screenshot/ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 9. Juli 2023

Einmal im Fernsehgarten auftreten zu können – für viele ist das ein lebenslanger Traum. Verübeln kann man es Simon, Philipp und Ole aber nicht, dass sie von der Show noch nie gehört haben. Schließlich sind sie mit fünf bis sechs Mal trainieren in der Woche ja auch mächtig eingespannt. Derweil erklärte das ZDF, warum Andrea Kiewel mit dem Fernsehgarten im August gleich zweimal ihren Sendeplatz verliert. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 9. Juli 2023