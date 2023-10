„Das perfekte Dinner“-Zuschauer stocksauer: Teilnehmer begrüßen Ersatzkandidatin kaum

Von: Elena Rothammer

Weil Saskia bei „Das perfekte Dinner“ krankheitsbedingt nach dem dritten Tag abbrechen muss, rückt Neele nach. Als diese auf ihre Mitstreiter trifft, herrscht allerdings nur unangenehmes Schweigen.

Bremen – In dieser Woche kochen fünf Kandidaten aus Bremen um den Sieg bei „Das perfekte Dinner“. Nach dem dritten Festmenü dann jedoch die traurige Nachricht: Teilnehmerin Saskia muss den Dreh krankheitsbedingt abbrechen und ist nicht länger Teil der Show. Dafür rückt die 23-jährige Neele nach – doch das erste Aufeinandertreffen mit ihren Mitstreitern ist äußerst befremdlich.

„Eine einzige Peinlichkeit“: „Das perfekte Dinner“-Fans entsetzt von kalter Begrüßung der Ersatzkandidatin

Nach dem ersten Schock, weil eine „Das perfekte Dinner“-Kandidatin den Dreh abbrechen musste, muss sich die Bremer Truppe auch direkt an ein neues Gesicht gewöhnen. Neele stößt an Tag 4 spontan dazu, um Saskia zu ersetzen. Bevor es zu Marius‘ Dinner geht, trifft sie erstmals auf die restliche Gruppe. Katrin kennt sie bereits aus einem Interview, Ewald und Norman sieht sie zum ersten Mal – doch ein großes Hallo bleibt aus.

Stattdessen herrscht zwischen der Ersatzkandidatin und der restlichen Truppen peinliches Schweigen. Nach einem Handschlag folgt dann auch schon ein erwartungsvoller Blick in Richtung Kamera, anstatt Höflichkeiten auszutauschen. Das bleibt auch bei den „Das perfekte Dinner“-Zuschauern nicht unbemerkt. „Wow, die Begrüßung von Neele hätte etwas netter ausfallen können“, schreibt ein Fan auf X (ehemals Twitter). „Die Begrüßung der neuen Kandidatin war eine einzige Peinlichkeit direkt aus der Hölle“ und „Wie unangenehm war das denn gerade, die Arme“, kommentierten weitere.

„Das perfekte Dinner“-Fans feiern Neuzugang Neele

Die „Das perfekte Dinner“-Zuschauer sind ganz klar auf der Seite des Neuzugangs und feiern die Studentin schon jetzt. „Neele ist ganz eindeutig ein Gewinn in dieser Runde!“ und „Größten Respekt an Neele, einfach so mitten drinnen da mitzumachen. Und dann so souverän bei so einer ‚netten‘ Begrüßung der anderen“, lobten die Fans die 23-Jährige.

Neele stößt an Tag 4 als Ersatzkandidatin zu der Truppe aus Bremen bei „Das perfekte Dinner“ dazu. Die Begrüßung fällt allerdings frostig aus – zum Entsetzen der Fans. © Screenshot VOX / „Das perfekte Dinner“ & Screenshot / VOX / „Das perfekte Dinner“

Die Truppe aus Bremen fand bisher nur wenig Anklang bei den Zuschauern. Auch Kandidat Ewald bekam bereits sein Fett weg. Nach einem Macho-Spruch zerrissen die „Das perfekte Dinner"-Zuschauer den Hobby-Koch regelrecht.