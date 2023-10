Drama beim „Perfekten Dinner“: Kandidatin muss Dreh abbrechen

Von: Lisa Klugmayer

Drama in Bremen: „Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin sollte am Ende der Woche kochen. Doch dann die Schock-Nachricht. Sie muss den Dreh frühzeitig abbrechen.(Fotomontage) © VOX/Das perfekte Dinner - Folge vom 23. Oktober

„Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin Saskia sollte eigentlich am Ende der Woche kochen. Doch dann die Schock-Nachricht: Die Bremerin muss den TV-Dreh abbrechen.

Bremen – Neue Woche, neue Stadt. Diesmal versuchen fünf Bremer das perfekte Dinner zu servieren. Doch schon in der ersten Folge (23. Oktober) kündigt sich ein Drama an. Kandidatin Saskia kocht am Freitag – so war es zumindest vorgesehen. Doch sie muss den TV-Dreh vorzeitig abbrechen. Ersatz ist allerdings schnell gefunden.

Drama beim „Perfekten Dinner“: Kandidatin Saskia muss Dreh abbrechen

Saskia sollte das Küchen-Schlusslicht sein und am Freitag ihre Konkurrenten von ihrem Talent am Herd überzeugen. Doch daraus wird nichts. Am Vortag erfahren Katrin, Marius, Ewald und Norman, dass Saskia ausfällt – aus gesundheitlichen Gründen, wie sie in einer Videobotschaft verrät. „Hallo meine Lieben“, begrüßt sie ihre „Das perfekte Dinner“-Kollegen.

„Ich hab leider schlechte Nachrichten. Und zwar habt ihr in den letzten Tagen schon mitbekommen, dass es mir körperlich nicht so gut geht. Und jetzt ist es heute wieder so schlimm, dass ich die Dreharbeiten leider nicht fortsetzten kann“, so Saskia sichtlich traurig über ihr vorzeitiges Aus.

Ihre Konkurrenten sind schockiert. „Saskia ist raus. Wie geht es jetzt weiter?“, fragt Marius fassungslos. „Ich hoffe, wir machen weiter“, so Katrin. Weiter geht es auf jeden Fall. Wie VOX jetzt schon verrät, wird Saskia ersetzt. Wer die brünette Frau ist, die am Freitag plötzlich am Tisch sitzt, ist noch unbekannt.

„Das perfekte Dinner“ in Bremen: Saskia muss Dreharbeiten abbrechen - Fans fassungslos

„Das perfekte Dinner“-Fans sind über den Ausfall von Saskia alles andere als glücklich. „Beim #dasperfektedinner anmelden, 4x. Umsonst Essen und dann krank machen. Muss ich ausprobieren“, schreibt ein X-Nutzer (früher Twitter). „Beste Idee“, antwortet ein anderer Zuschauer. „Wie? Krank?“, fragt ein anderer Fan ungläubig. „Nice, einfach mal durchschlemmen und dann, ich bin krank‘“, so noch ein Kommentar.

„Das perfekte Dinner“ bei VOX stand in der letzten Woche ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Doch das ungewöhnliche Motto hätte mehr zu bieten gehabt, findet manch ein Zuschauer. Verwendete Quellen: VOX/Das perfekte Dinner - Folge vom 23. Oktober