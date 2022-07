„Richtige Flodder-Hütte!“: Lisha flippt bei „Promi Dinner“ wegen Motte in Danni Büchners Haus aus

Teilen

Lisha Savage flippt wegen Motto auf Esstisch komplett aus © RTL+

„Das perfekte Promi Dinner“ fand dieses Mal auf der Sonneninsel Mallorca statt. Leider war die Stimmung zwischen den Kandidaten am Ende gar nicht sonnig!

Mallorca – Nicht wenige Reality-Stars leben von dauernden Streits und Skandalen. Da ist es nicht verwunderlich, dass die neueste Ausgabe von „Das perfekte Promi-Dinner“ ebenfalls so einige Meinungsverschiedenheiten mit sich brachte. Die Kandidatenrunde bestand aus Danni Büchner (44) und ihrer Tochter Joelina Karabas (23), den Gastronomen Licia (35) und Mark Wycislik (38), den Hoteliers Marco (58) und Tamara Gülpen (30) sowie den YouTubern Lisha (35) und Lou Savage (32). Zwar besuchten nur Danni, Licia, Marco und Lisha die Abendessen der jeweils anderen, holten sich jedoch zu Hause Unterstützung von ihren Liebsten.

Gleich zu Beginn ließ Danni Büchner durchblicken, dass sie ein Problem mit Marco Gülpen habe. Der Unternehmer eröffnete die „Faneteria“ von Dannis verstorbenem Mann Jens Büchner (†49) wieder — das war der Wahlmallorquinerin ein Dorn im Auge. „Er ist ein Macho durch und durch. Ich glaube nicht, dass der in der Küche steht“, lästerte sie im Vorhinein. Doch tatsächlich behielt sie Recht: Der Großteil des Dinners wurde von Tamara gekocht.

Bei Danni Büchner am Tisch dreht Lisha Savage dann vollends durch

Schon zu Beginn der Sendung hatte Lisha Savage den Eindruck hinterlassen, ziemlich hohe Ansprüche zu haben. Weder Zucchini noch Lachs wollte sie essen und auch der Hühnchen-Spargel-Hauptgang war offenbar nicht ihr Ding. Bei Danni Büchner zu Hause kam dann allerdings der Supergau: Eine Motte am Tisch ließ die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin vollends durchdrehen. „Oh mein Gott. Alter, was für ein Irrenhaus! Richtige Flodder-Hütte“, schrie sie in die Runde.

Danni bekam derweil von der Mottenattacke nichts mit, da sie stattdessen im Vieraugengespräch mit Licia Wycislik steckte. Diese habe einst schlecht über sie geredet. Licias trockene Antwort dazu: „Dann wäre es aber cool gewesen, wir hätten das am Anfang geklärt.“ Schlussendlich wird diese Ausgabe von „Das perfekte Promi Dinner“ wohl weniger wegen der lustigen Gespräche oder kreativen Gerichte, sondern eher wegen der Lästereien und Streits zwischen den Teilnehmern in Erinnerung bleiben.