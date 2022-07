Bachelorette: Wann sich Sharon den Männern ohne Perücke zeigt

Von: Fabienne Schimbeno

„Bachelorette“ Sharon leidet unter kreisrundem Haarausfall. © RTL

Noch wissen die „Bachelorette“-Kandidaten nicht, dass Rosen-Verteilerin Sharon Battiste unter ihrer Perücke eine Glatze trägt. Das wird sich aber bald schon ändern. Lesen Sie hier mehr:

Die neue Staffel „Die Bachelorette“ ist bereits in vollem Gange: 20 Single-Männer buhlen um das Herz von Rosen-Verteilerin Sharon Battiste, der ein oder andere musste die Show bereits verlassen. Bis jetzt wissen die Kandidaten noch nicht, dass Sharon an kreisrundem Haarausfall leidet und unter ihrer Perücke eine Glatze trägt. Das soll sich aber bald schon ändern.

MANNHEIM24 verrät, in welcher Folge „Bachelorette“ Sharon Battiste vor den Männern ihre Perücke abnimmt.

Noch bis zum 28. Juli 2022 läuft die neue Staffel „Die Bachelorette“ auf RTL. Premium-Kunden können die Folgen bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf der Online-Streamingplattform RTL+ abrufen – das Staffelfinale am 28. Juli ist jedoch erst einen Tag vorher bei dem Streamingdienst verfügbar. (fas)