„Hinterlistig“: Peter klaut bei „Promi Big Brother“ Iris Kleins Matratze

Von: Jonas Erbas

Drucken Teilen

Bei „Promi Big Brother“ treffen Peter und Iris Klein nach acht Monaten erstmals wieder aufeinander – entsprechend frostig ist die Stimmung. Dabei zeigt sich der 56-Jährige von seiner rücksichtslosen Seite.

Köln – Das Trennungsdrama von Peter (56) und Iris Klein (56) beschäftigt die Fernsehzuschauer auch Monate nach dem Dschungelcamp-Eklat – „Promi Big Brother“ sei Dank! Denn am Montagabend (20. November) traf das zutiefst zerstrittene Noch-Ehepaar in der Sat.1-Show erstmals nach acht Monaten aufeinander. Streit ist da praktisch vorprogrammiert. Im Container selbst wird mit entsprechend harten Bandagen gekämpft.

Dreiste Aktion bei „Promi Big Brother“: Peter klaut Iris Kleins Matratze

Das zeigte sich auch in der „Promi Big Brother“-Ausgabe am Dienstagabend (21. November): Denn damit Iris nachts in Ruhe schlafen kann, braucht die 56-Jährige natürlich ein Bett – das wird allerdings in Einzelteilen angeliefert. Zum Glück findet sich mit Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (31) eine helfende Hand. Tatkräftige Unterstützung erhofft sich der 31-Jährige ausgerechnet von Iris‘ Ex Peter Klein.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im Sommerhaus der Stars Fotostrecke ansehen

Doch der sonst so tüchtige Heimwerker scheint – aus nachvollziehbaren Gründen – unmotiviert. Und weil es sich seine Noch-Ehefrau nicht allzu bequem in der Promi-WG machen soll, beschließt Peter kurzerhand, Iris‘ offenbar bequemere Matratze mit seiner eigenen auszutauschen. Mitcamper Dominik heißt das überhaupt nicht gut: „Einfach so hinterlistig, die Matratze zu tauschen. Ja, die haben Streit, aber das hat hier nichts zu suchen“, schimpft der einstige RTL-Rosenkavalier.

„Promi Big Brother“-Haussegen hängt schief: Iris Klein stichelt gegen Peter

„Ich bin egoistisch“, rechtfertigt Peter Klein den dreisten Kojen-Klau, der Dominik Stuckmann wenige Minuten später beim Bettaufbau erneut auffällt: „Es gibt nicht umsonst die dicke Matratze dazu“, schimpft der 31-Jährige über die „absolut blöde Aktion“, während er ratlos vor der halb aufgebauten Schlafstätte steht. Die ist ohne die zugehörige Matratze nicht komplett – und offenbar auch nicht für das von Peter ausgetauschte Modell vorgesehen.

Versöhnlich wird es bei „Promi Big Brother“ wohl kaum: Bereits an Tag zwei versuchte Peter Klein, Iris‘ Aufenthalt zu sabotieren – indem er sich an ihrer Matratze vergriff © Screenshot/Sat.1/Joyn/Promi Big Brother

Und Iris? Die nimmt sowohl den Betten-Zwist als auch die mangelnde Hilfsbereitschaft ihres Noch-Gatten locker. Peter sei sowieso „kein guter Handwerker“. Die Trennung scheint sie indes gut verkraftet zu haben: „Jetzt sitze ich hier, kann dem Mann gegenüber treten und es tut nicht weh“, gibt sie sich siegessicher. Das Schicksal meint es tatsächlich gut mit der Katzenberger-Mama: Weil Spielerfrau Dilara Kruse (32) „heute keinen Krieg mehr ertragen“ kann, opfert sie Iris kurzerhand ihre eigene Matratze.

Auch ein anderes Ex-Paar sorgt im Rahmen der Sat.1-Show für Schlagzeilen: Andreas Ellermann (58) zeigte sich erbost über Patricia Blancos (52) „Promi Big Brother“-Ansage. Verwendete Quellen: „Promi Big Brother“ (Sat.1/Joyn; Ausgabe vom 21. November 2023)