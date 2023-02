„Ihr solltet euch schämen!“ Peter Klein wehrt sich nach Fremdgeh-Skandal gegen Hater im Netz

Von: Sarah Wolzen, Lukas Einkammerer

Teilen

Das Affären-Drama um Iris und Peter Klein will einfach kein Ende nehmen. Trotzdem sind die beiden nach Mallorca zurückgekehrt. Auf Instagram macht Peter nun eine klare Ansage an seine Hater.

Update vom 8. Februar um 22:15 Uhr: Das Affären-Drama um Peter Klein und Yvonne Woelke ist und bleibt das Gesprächsthema in der Promiwelt schlechthin. Während sich Yvonne Woelke in ihrem RTL-Interview zu den Fremdgeh-Gerüchten geäußert hat und Iris Klein an ihrem eigenen TV-Projekt arbeiten soll, macht Peter Klein in den sozialen Medien nun eine klare Ansage. Denn der gelernte Maler hat genug von den vielen Hasskommentaren, die er wegen seiner angeblichen Affäre in den letzten Wochen bekommen hat.

„Eure dummen Beleidigungen“: Peter Klein feuert auf Instagram gegen seine Hater

„Ihr sagt immer, ich soll mich schämen, vielleicht sollte ihr euch mal schämen“, wettert Peter in seiner Instagramstory, „Vielleicht sollte ihr euch Gedanken machen darüber, was euch dazu bewegt, sich überhaupt ein Urteil über Leute zu bilden, die ihr gar nicht kennt.“ Der Dschungelcamp-Begleiter von Lucas Cordalis hat die Schnauze offenbar voll von Spekulationen über seine vermeintliche Liebelei mit Yvonne Woelke – und obwohl auch er laut bild.de sein eigenes TV-Interview planen soll, gehen ihm die negativen Meinungen gehörig gegen den Strich.

„Verschont mich bitte mit euren dummen Argumenten und euren dummen Beleidigungen auf meinem Profil, da habe ich keine Lust dazu“, feuert der Stiefvater von Daniela Katzenberger weiter, „Ihr könnt denken, was ihr wollt.“ Seine Sicht der Dinge hat er bisher kaum geschildert – und dabei scheint es erstmal wohl auch zu bleiben. „Viele von euch schreien nach einer Stellungnahme von mir zu der Situation“, erklärt Peter seinen Followern, „Warum sollte ich die geben? Bin ich euch Rechenschaft schuldig für das, was ich tue? Ich glaube nicht.“ Inzwischen sind Peter und Iris Klein wieder in ihrer Wahlheimat Mallorca – ob es für ihre Liebe aber ein Happy End geben wird, bleibt noch immer abzuwarten.

Peter Klein feuert auf Instagram gegen seine Hater und macht klar, dass er genug von den Hasskommentaren wegen seiner vermeintlichen Affäre mit Yvonne Woelke hat. © Screenshot/Instagram/peterklein_official (Fotomontage)

Eiszeit am Flughafen: Iris und Peter Klein nach Dschungelcamp-Affären-Drama zurück auf Mallorca

Update vom 8. Februar um 08:00 Uhr: Wie genau es um die Ehe von Iris und Peter Klein steht, kann langsam niemand mehr sicher sagen. Zuerst trafen die beiden sich zu einer Aussprache, dann behauptete Iris, dass die Affäre von Peter und Yvonne Woelke noch immer laufen würde – und nun sind die Noch-Eheleute in ihre Wahlheimat Mallorca zurückgekehrt.

Wie bild.de berichtet, soll die Stimmung bei ihrer Ankunft am Montag (6. Februar) alles andere als gut und versöhnlich gewesen sein. Denn nachdem die beiden getrennt durch den Flughafen gegangen waren, soll Peter abgeholt worden, während Iris alleine mit einem Taxi weitergereist sein soll. Beigefügte Aufnahmen zeigen das einst so vertraute Pärchen mit ernsten Mienen und deutlich distanziert – Romantik sieht anders aus. Es bleibt abzuwarten, wie genau sich die Situation in den kommenden Tagen entwickeln wird – die Liebeskrise der Kleins scheint aber noch lange nicht überwunden.

Update vom 5. Februar um 22:00 Uhr: Seit Wochen schon sorgen Iris und Peter Klein mit ihrem Affären-Drama für Furore. Ihr Mann soll sie, während er als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis in Australien war, mit Yvonne Woelke betrogen haben – dies behauptete Iris wieder und wieder in den sozialen Medien. Zwar sollen sich die beiden inzwischen zu einer Aussprache getroffen haben, erledigt scheint der ganze Eklat aber noch lange nicht. Während Yvonne im RTL-Interview Rede und Antwort stehen will und Peter Klein sein Schweigen bricht, hat Daniela Katzenberger aber langsam genug.

„Will mich da raushalten“: Daniela Katzenberger hat genug von Affären-Drama um Iris und Peter Klein

„Man muss aufpassen, dass man sich da nicht mit runterreißen lässt“, erklärt Daniela Katzenberger in ihrer Instagramstory, „Und das klingt voll gemein, aber ich kann nicht deren Eheprobleme zu meinen Problemen machen.“ Lange wurden sie und ihre Schweizer Jenny Frankhauser (30) in den Schlamassel ihrer Eltern mit hineingezogen – nun zieht die sympathische Blondine einen Schlussstrich. „Das sind erwachsene Leute und ich weiß selber nicht, was da genau war und ich will da auch niemanden verurteilen oder so“, macht sie deutlich, „Aber ich will mich da einfach raushalten.“

Daniela Katzenberger hat ihre Mutter in dieser schweren Zeit zwar immer so tatkräftig unterstützt, aber wie sie gegenüber ihren Fans betont, sie sei „keine Eheberaterin“. Wer weiß, wie lange es noch dauert, bis die komplizierte Situation gelöst ist – Iris Klein ist fürs Erste aber auf sich gestellt. „Sie ist alt genug, sie ist 55, die weiß schon, was sie tut“, erläutert Daniela. „Ich vertraue darauf, dass sie das macht, das sie glücklich macht.“

Das Affären-Drama um Iris und Peter Klein will einfach kein Ende nehmen. Daniela Katzenberger hat von der ganzen Sache aber langsam genug. © Screenshot/Instagram/danielakatzenberger

Erstmeldung vom 3. Februar 2023: Mallorca – „Du hast mich betrogen...im Versace Hotel!“ Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die Iris Klein (55) seit einer Woche gegen ihren Ehemann Peter erhebt. Der war als Begleitung für den im Dschungelcamp um den Sieg kämpfenden Schwiegersohn Lucas Cordalis mit nach Australien gereist und soll eine Affäre mit Yvonne Woelke haben, ihrerseits Begleitperson von Djamila Rowe.

Ehekrise wegen Dschungelcamp-Affäre: Iris Kleins Töchter brechen ihr Schweigen

Zunächst schienen die wenigsten zu glauben, dass an den Gerüchten etwas dran sei, zumal Peter und Yvonne immer wieder bestritten, etwas miteinander zu haben. Auch Iris‘ Töchter Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser glaubten zunächst an die Treue ihres Stiefvaters. Doch ein jüngst aufgetauchtes Video, das Peter und Yvonne beim Knutschen zeigt, lässt den Maler und Lackierer nun in anderem Lichte erscheinen.

Bei Instagram melden sich Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser und Yvonne Woelke mit mehr oder weniger kryptischen Statements zu Wort © Instagram: danielakatzenberger, jenny_frankhauser, yvonnewoelke

Jetzt gehen auch Iris‘ Töchter an die Öffentlichkeit. „Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht,“ verrät Daniela Katzenberger gegenüber RTL, in ihrer Instagramstory zeigte sie nebeneinander ein weinendes und ein betendes Emoji. Auch Jenny, die bis zuletzt an Peters Unschuld geglaubt hatte, meldet sich bei Instagram mit einem emotionalen Statement. „ Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück,“ so die Dschungelkönigin von 2018.



Verhängnisvolle Seitensprünge: Diese Hollywood-Stars haben ihre Partner betrogen In der glitzernden Promiwelt von Hollywood sind Fremdgeh-Skandale bekanntlich keine Seltenheit. Einer der bis heute explosivsten Affären-Eklats ist Brad Pitts (59) Untreue gegenüber Jennifer Aniston (53) – nachdem er bei den Dreharbeiten zu „Mr. & Mrs. Smith“ seine heutige Ex-Frau Angelina Jolie (47) kennengelernt hatte. Oscar-Preisträger Kenneth Branagh (62) betrog 1994 indessen seine damalige Ehefrau Emma Thompson (63) und auch die Liebe des „Twilight“-Paars Robert Pattinson (36) und Kristen Stewart (32) zerbrach 2012 wegen einer vermeintlichen Affäre zwischen Stewart und dem Regisseur Rupert Sanders (51). Als sie 2016 das Album „Lemonade“ veröffentlichte, löste US-Superstar Beyoncé (41) eine Welle des Entsetzens aus – denn in einigen Liedern spielte sie deutlich auf eine Affäre ihres Mannes Jay-Z (53) an. (Quelle: k.at)

Yvonne Woelke meldet sich nach Affärengerüchten mit kryptischem Statement zurück

Auch Yvonne Woelke, die selbst verheiratet ist, teilt in ihrer Instagramstory kryptische Worte: „Ich dachte, stille Post ist ein altes Kinderspiel. Das jetzt auch Erwachsene spielen.“ Was genau sie damit meint, weiß wohl nur Yvonne selbst. Es liegt jedoch nahe, dass sie sich damit auf die sich aktuell überschlagenden Ereignisse rund um ihre vermeintliche Affäre und der Ehekrise von Iris und Peter Klein bezieht. Von Peter Klein selbst ist seit seiner Abreise aus Australien nichts mehr zu hören.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Iris Klein hat währenddessen offensichtlich keine Lust ihrem (Noch-)Ehemann auf Mallorca zu begegnen und hat sich bei Tochter Jenny in Worms verkrochen. Doch die Ehekrise setzt der 55-Jährigen stark zu - am Donnerstagabend gab es sogar einen Notarzteinsatz und Iris musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Verwendete Quellen: RTL; instagram.com/jenny_frankhauser; instagram.com/danielakatzenberger; instagram.com/yvonnewoelke