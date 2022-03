Peter Maffay und Michael Patrick Kelly bei „Sound of Peace“: ProSieben und Sat.1 zeigen Friedenskonzert

Peter Maffay und Michael Patrick Kelly werden für den Frieden singen (Fotomontage) © Hendrik Schmidt/Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Mit dem „Sound of Peace“-Konzert setzen sich ProSieben und Sat.1 für den Frieden ein. Als Acts werden unter anderem Peter Maffay, Michael Patrick Kelly und Silbermond erwartet.

Seit drei Wochen tobt der Krieg in der Ukraine bereits. Um ein Zeichen für den Frieden zu setzen, zeigen ProSieben und Sat.1 am Sonntag (20. März) das Konzert „Sound of Peace: Das große Friedens-Event vor dem Brandenburger Tor“. Unter dem Motto „Stop War - Beendet den Krieg!“ findet die musikalische Friedenskundgebung in Berlin statt.



Auftreten werden viele bekannte Künstler wie Peter Maffay (72), Zoe Wees (19), Gentleman (46), Michael Patrick Kelly (44) und Antje Schomaker (30). Auch die Bands Silbermond und Revolverheld sind bei dem Event mit von der Partie. Zusätzliche Acts sollen noch bekannt gegeben werden. Daneben werden außerdem politische und gesellschaftliche Redner auftreten. Im Fernsehen gibt es das Ereignis von mittags bis in den späten Abend auf den beiden Sendern zu sehen.

„Unmissverständliches Zeichen“ gegen den Krieg

In einem Statement erklärte ProSieben- und Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann (41): „Dem Frieden immer wieder eine laute Stimme zu geben, ist für uns viel einfacher als für viele Menschen auf der Welt - insbesondere in Russland.“ Als Beispiel nannte er die Journalistin Marina Ovsyannikova (44), die im russischen Fernsehen gegen den Krieg protestiert hatte und der nun bis zu 15 Jahre Haft drohen. „Unsere Freiheit müssen wir nutzen, um immer wieder unsere Solidarität und unsere Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zu zeigen“, so Rosemann. Mit dem Event soll ein „unmissverständliches Zeichen“ gesetzt werden: „Gegen Krieg. Für den Frieden.“



Neben den Auftritten von Musik-Acts und Rednern werden außerdem Spenden gesammelt, um die ukrainischen Flüchtlinge zu unterstützen. „Sound of Peace“ ist ein Solidaritätsbündnis aus Kunst- und Kulturschaffenden, das sich nach Beginn der russischen Invasion der Ukraine zusammengeschlossen hat. Ziel ist es, über das Konzert in Berlin hinaus weitere Events für den Frieden abzuhalten. Über die heilende und verbindende Kraft der Musik sagte „Sound of Peace“-Organisator Jo Megow: „Wir glauben ganz fest dran, dass das echt was bewegen kann.“