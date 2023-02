Iris-Klein-Drama: Dschungelcamper erzählen endlich die ganze Wahrheit über Peter und Yvonne

Von: Lukas Einkammerer

Das Affären-Drama um Iris und Peter Klein und Yvonne Woelke sorgt nach wie vor für Furore. Nun melden sich Dschungelcamper zu Wort. Sie packen darüber aus, was im Hotel Versace wirklich zwischen Peter und Yvonne passiert ist.

Gold Coast, Australien – Dass das diesjährige Dschungelcamp in seiner zweiten Halbzeit fast gänzlich von einem Affären-Skandal zweier Camp-Begleitungen überschattet werden würde – damit hatte bestimmt niemand gerechnet. Seit Iris Klein (55) ihren Ehemann Peter (55) und Yvonne Woelke (41) auf Instagram beschuldigt hat, während ihrer Zeit im Hotel Versace eine Affäre gehabt zu haben, ist die vermeintliche Liebelei der beiden das Gesprächsthema in der Promiwelt schlechthin. Und die Saga scheint noch lange nicht auserzählt zu sein – denn nun melden sich Augenzeugen zu Wort.

Während Peter Klein als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis (55) im Hotel Versace longierte, war Iris Klein in ihrer Wahlheimat Mallorca fest davon überzeugt, dass ihr Ehemann sie mit Yvonne Woelke aus Djamila Rowes (55) Entourage betrogen hatte. Ob sie damit recht hat, wird heiß diskutiert – nach und nach kommen aber immer mehr Details ans Licht. Denn wie Nathalie Gaus (31), die Freundin und Begleiterin von Dschungelcamper Cosimo Citiolo (41) gegenüber bild.de bestätigt, habe Peter Yvonne lediglich bei der Betreuung von Djamilas Tochter geholfen – und nichts weiter.

„Peter half Yvonne mit der Kleinen und daraus ist so eine Dynamik entstanden“, erinnert sich Nathalie, „Die sind sich dabei aber keinesfalls näher gekommen, doch Iris war fest überzeugt, dass da etwas lief.“ Auch mit den Gerüchten, sie hätte Iris Beweise zu der vermeintlichen Affäre geliefert, räumt die gelernte Kosmetikerin auf. „Ich habe weder Bilder noch irgendwas anderes gemacht. Lediglich, dass sich Peter auch um das Kind von Djamila kümmert. Das habe ich ihr per Sprachnachricht geschickt (...)“, beteuert Nathalie, „Aber ansonsten habe ich mir nichts vorzuwerfen.“

