Bauer sucht Frau: Trennung bei Traumpaar Kerstin und Peter - „Viele haben es schon vermutet“

Von: Linda Rosenberger

Sie waren seit der 17. Staffel von „Bauer sucht Frau“ ein glückliches Paar: Peter und Kerstin - doch jetzt ist alles aus © RTL/Stefan Gregorowius

Traurige Nachrichten eines früheren „Bauer sucht Frau“-Traumpaares: Kerstin und Peter wollen künftig getrennte Wege gehen. Überraschend kam das wohl aber nicht.

Neuburg - Es schien das ganz große Glück zu sein, aber leider nicht für immer: Im letzten Herbst haben sich Peter Ziegler und Kerstin Scholz bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt, doch die Gefühle der beiden konnten nicht mal ein ganzes Jahr nach der RTL-Show anhalten. Denn nun hat sich das einstige Traumpaar der 17. Staffel des Dating-Formats getrennt, wie tz.de berichtet.

Kerstin Scholz und Peter Ziegler werden bei „Bauer sucht Frau“ 2021 ein Paar

Es hätte alles so rosig sein können: Vor ein paar Monaten noch schien Inka Bause auf RTL zusammengeführt zu haben, was zusammen zu gehören schien. So wurde aus ihren beiden „Bauer sucht Frau“-Schützlingen Peter Ziegler und Kerstin Scholz tatsächlich ein - zumindest zunächst - rundum glückliches Paar.

Doch das Schicksal hat es mit den Kandidaten der 17. Staffel der RTL-Kuppelsendung offenbar anders gemeint. Anstatt verliebter Posts gab es von Kerstin und Peter in den sozialen Medien in letzter Zeit immer mehr Aufnahmen ohne ihre eigentlich bessere Hälfte zu sehen, weshalb Fans ein Liebes-Aus der beiden bereits befürchteten. Tatsächlich sollte dieses unschöne Gerücht nun zur Wahrheit werden.

Bauer sucht Frau: Trennung bei Traumpaar Kerstin und Peter - „Viele haben es schon vermutet“

„Viele haben es schon vermutet und da schon spekuliert wird werden wir es euch jetzt sagen“, kündigt Peter in einem Post auf Instagram die traurige Nachricht an: „Ja, wir haben uns getrennt“, bestätigt der „Bauer sucht Frau“-Star, was viele im Vorfeld bereits geahnt hatten. Genauer möchte der bayerische Landwirt sein Statement aber zunächst nicht kommentieren. „Bitte lasst uns unsere Privatsphäre und fragt nicht weiter nach. Danke für eure Verständnis“, schreibt Peter.

Das Verständnis der Fans scheint den Zweien dabei tatsächlich sicher. „Ihr beiden habt immer so glücklich zusammen ausgesehen“, kann zwar nicht jeder die Trennung des eigentlichen „Traumpaares“ verstehen, „aber ihr werdet schon wissen warum“, so die Fans der ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten. Ansonsten lässt das Gros der User Kerstin und Peter ihre Trennung auch in Ruhe verarbeiten, denn anstatt weiter nachzustochern, wünschen ihnen die meisten einfach nur „das Beste“ für ihre Zukunft.

