Pietro Lombardi enthüllt geheimen DSDS-Pakt mit Dieter Bohlen

Von: Lisa Klugmayer

Die Zeit nach seinem DSDS-Aus war für Dieter Bohlen echt hart. Pietro Lombardi stand seinem guten Freund damals bei. Der Poptitan gab dem DSDS-Sieger ein Versprechen – und löste es tatsächlich kurze Zeit später ein.

Köln – Seit seiner Teilnahme und seinem Sieg bei DSDS hat Pietro Lombardi (30) in Dieter Bohlen (68) einen echten Freund gefunden. Er war es auch, der den Poptitan nach seinem überraschenden DSDS-Aus wieder aufgebaut hat. Eine Erfahrung, die zusammenschweißt, denn an diesem Tag haben die beiden auch einen Pakt geschlossen, wie Pietro Lombardi nun verrät.

Sein DSDS-Rausschmiss hat Dieter Bohlen ganz schön fertig gemacht. Doch auf Pietro ist Verlass. „Ich bin zu ihm hingefahren, wir waren allein in seinem Haus, saßen drei, vier Stunden in seinem Garten und haben geredet“, verrät der DSDS-Sieger gegenüber BILD. Pietro habe ihm Mut zugesprochen und ihm versichert, dass der Tag kommen werde, an dem er wieder „zurückkommen wird“.

Die Zeit nach seinem DSDS-Aus war für Dieter Bohlen echt hart. Pietro Lombardi stand seinem guten Freund damals bei. Damals gab der Poptitan dem DSDS-Sieger ein Versprechen. (Fotomontage) © IMAGO/Christian Schroedter & IMAGO/Revierfoto

Dieter Bohlen selbst habe damals nicht an sein Comeback geglaubt, war am Boden zerstört. „Aber ich munterte ihn auf und sagte ihm, dass er mir vertrauen soll“, so Pietro Lombardi. Zum Dank für seine Unterstützung versprach Dieter Bohlen ihm damals etwas: Sollte er je wieder ins TV zurückkehren, dann nur gemeinsam mit Pietro Lombardi.

Und er hat sein Versprechen gehalten: RTL hat Dieter Bohlen nämlich tatsächlich wieder zurück hinters DSDS-Jurypult geholt. Und wie wir alle wissen, sitzt 2023 auch Pietro Lombardi wieder als Juror neben dem Poptitan.

Hochzeit mit Laura: Macht Dieter Bohlen den Trauzeugen für Pietro Lombardi?

Doch die Freundschaft der beiden geht noch viel tiefer, denn Pietro Lombardi hat Dieter Bohlen nun tatsächlich inoffiziell zu seinem Trauzeugen erklärt. Inoffiziell deswegen, weil der Poptitan noch nichts davon weiß. „Ich wäre bereit, Dieter als Trauzeugen einzutragen. Ob er dann kommt und wirklich dahintersteht, das ist eine andere Frage. Ich werde ihn mal fragen“, so Pietro Lombardi.

Damit hat aber keiner gerechnet: Dieter Bohlen gibt sein Karriereende bekannt. Nach DSDS und seiner Tour ist im Mai 2023 Schluss. Doch für seine Fans will es der Poptitan nochmal richtig krachen lassen. Verwendete Quellen: bild.de