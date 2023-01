Pikanter Spruch: „Wer wird Millionär?“-Kandidatin hatte peinliche Begegnung mit Thomas Gottschalk

Bei „Wer wird Millionär?“ gehören neben kniffligen Fragen auch stets spannende Geschichten zur Sendung. Stewardess Barbara Erlebach berichtete dabei von einer Begegnung mit Thomas Gottschalk in der First Class. Damals leistete sie sich einen peinlichen Patzer.

Köln – Bei „Wer wird Millionär?“ wird in der 3-Millionen-Euro-Woche derzeit um den dreifachen Gewinn gezockt: Wer zwischen Montag (2. Januar) und Donnerstag (4. Januar) den Mindestbetrag von 16.000 Euro (und höher) erspielt, darf im Finale am Freitag (5. Januar) versuchen, die Rekordsumme zu knacken. Doch Günther Jauch (66) lud das RTL-Publikum nicht nur zum Mitraten ein, sondern entlockte seinen Kandidaten auch aufsehenerregende Anekdoten.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin bediente Thomas Gottschalk – peinlicher Moment im Flugzeug

So auch Barbara Erlebach, die sich mit ihrem möglichen „Wer wird Millionär?“-Gewinn eine Weltreise im Katamaran finanzieren möchte. Als Stewardess dürfte die Kandidatin bereits viele Orte gesehen haben. An ihren ersten Arbeitstag erinnert sie sich noch ganz genau – immerhin saß damals in der First Class niemand Geringeres als „Wetten, dass..?“-Legende Thomas Gottschalk (72).

Was sie mit dem Moderator erlebte, scheint der „Wer wird Millionär?“-Kandidatin bis heute peinlich zu sein: „Ich habe gestern im Bett noch gedacht, wie ich um diese Geschichte herumkomme. Aber da war mir schon klar: Werde ich nicht.“ Also berichtet Barbara Erlebach von der Begegnung, die sich während eines Flugs nach Los Angeles zutrug. Pflichtbewusst habe sie sich um den Promi-Gast gekümmert und ihn penibel zu seinen Essenswünschen befragt – für Gottschalk Grund genug für einen Scherz: „Sie sind aber neugierig. Würden Sie auch noch gerne wissen, was für eine Schuhgröße ich habe?“

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

Pikante „Wer wird Millionär?“-Enthüllung – Stewardess machte Thomas Gottschalk anzügliches Kompliment

Auf Thomas Gottschalks humorvolle Antwort habe sie einen pikanten Spruch entgegnet, welcher Barbara Erlebach wohl bis heute die Schamröte ins Gesicht treibt: „Und dann habe ich gesagt: An Ihnen ist bestimmt alles sehr groß, Herr Gottschalk.“ Die zweideutige Bemerkung lässt auch Günther Jauch schmunzeln: „Das hat ihm die Nacht gerettet“, so der Quizmaster. In der RTL-Sendung selbst stellte sich die Stewardess deutlich geschickter an: Statt wie ein anderer „Wer wird Millionär?“-Kandidat alle Joker zu verschleudern, setzte die zweifache Mutter auf taktisches Geschick.

So schaffte sie es auf 64.000 Euro und ist damit im 3-Millionen-Euro-Finale am Freitag dabei. Dort werden die Zuschauer auch Kerstin Jacob-Rauch wiedersehen: Die Kandidatin leistete sich zuletzt einen „Wer wird Millionär?“-Patzer, doch Günther Jauch versuchte, die Situation zu retten. Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?“ (RTL/RTL+; Die 3-Millionen-Euro-Woche, Folge 3), rtl.de