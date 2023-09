Pool-Pinkel-Wette: Die PARTEI rechtfertigt Fernsehgarten-Crash

Von: Elena Rothammer

Die PARTEI sorgte beim ZDF-Fernsehgarten für Wirbel und trieb Moderatorin Andrea Kiewel zur Weißglut. Gegenüber IPPEN.MEDIA meldet sich nun Parteivorsitzender Martin Sonneborn zu Wort, um die Aktion zu erklären.

Mainz – Am 24. September stieg das große Staffel-Finale: Der „ZDF-Fernsehgarten“ läutete die letzte reguläre Ausgabe ein. Zum großen Abschluss feierte Moderatorin Andrea Kiewel (58) das Oktoberfest. Dabei hatte sie die Rechnung allerdings ohne Die PARTEI gemacht. Die 2004 von Redakteuren des Satirezeitschrift „Titanic“ gegründete Kleinpartei stattete Kiwi einen Besuch ab und störte immer wieder die Sendung. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA äußert sich der Vorsitzende Martin Sonneborn (58) dazu.

Die PARTEI crasht den Fernsehgarten: Vorsitzender Martin Sonneborn äußert sich

Andrea Kiewel rastete im „ZDF-Fernsehgarten“ regelrecht aus, weil Die PARTEI den ZDF-Fernsehgarten gecrasht hat. Abseits der Kamera musste sogar mehrmals die Security eingreifen. Die Verantwortlichen stehen dem Ganzen aber recht gelassen gegenüber Die PARTEI-Gründer Martin Sonneborn rechtfertigt die Aktion.

„Wir wollten die Aufstellung unserer PARTEI-Liste zur EU-Wahl feiern. Das fanden wir einen angemessenen Rahmen“, erklärt Sonnenborn im Interview mit IPPEN.MEDIA und verrät dabei auch, was Die PARTEI mit der Störung bezwecken wollte: „Wir haben gewettet, für was es mehr Aufmerksamkeit gibt in den deutschen Medien: Wenn der aserbaidschanische Diktator Aliyew Bergkarabach überfällt oder wenn Die PARTEI beim Fernsehgarten in den Pool pinkelt.“

„Die Zeiten sind hart“: Die PARTEI-Vorsitzender Sonneborn hält Fernsehgarten-Crash für angemessen

Dass damit auch andere „ZDF-Fernsehgarten“-Gäste gestört wurden, scheint den Satiriker nicht zu kümmern. Hält er es für angebracht, die Fans mit derartigen Aktionen die Show zu vermiesen? „Klar. Die Zeiten sind hart“, meint Sonneborn und kommt auf einen Gast zu sprechen, der sich ständig in die Moderation von Andrea Kiewel und Fernsehgarten-Koch Armin Roßmeier (74) einmischte, zu sprechen: „Gehörte der angebliche Chemie-Lehrer, der in der ersten Hälfte der Sendung bereits Frau Kiewel und Herrn Roßmeier unterbrochen hatte, ebenfalls zu Die PARTEI? Ich gehe davon aus.“

Die PARTEI crashte den ZDF-Fernsehgarten und trieb Moderatorin Andrea Kiewel zur Weißglut. Parteivorsitzender Martin Sonneborn bezog gegenüber IPPEN.MEDIA Stellung zu der Aktion. © IMAGO / Future Image & Screenshot / ZDF / Fernsehgarten

Andrea Kiewel selbst sorgt in ihrer Sendung aber auch immer wieder für Aufsehen. Die Entertainerin nimmt kein Blatt vor den Mund und gibt sich stets ganz losgelöst. Mit einer vulgären Geste entsetzte Andrea Kiewel die Fernsehgarten-Zuschauer dann aber doch. Verwendete Quellen: Interview mit Martin Sonneborn am 24. September 2023