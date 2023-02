Planänderung bei „Let’s Dance“: Renata Lusin erwartet ein Baby – und wird nicht tanzen

Von: Madlen Trefzer

Renata und Valentin Lusin erwarten ein Baby! Deshalb nimmt Renata nicht an „Let's Dance" teil.

Am 17. Februar 2023 startet die 16. Staffel von „Let‘s Dance“ auf RTL. Fans haben sich auf Renata Lusin gefreut, doch müssen erfahren, dass sie nicht tanzen wird. Lesen Sie hier, wer stattdessen tanzt.

Endlich ist es wieder soweit – am kommenden Freitag (17. Februar) wird wieder getanzt! Es startet die lang erwartete 16. Staffel „Let’s Dance“ auf RTL. An diesem Tag dürfen die 14 Promi-Kandidaten ab 20.15 Uhr erfahren, mit welchem Tanz-Profi sie in den kommenden Wochen um Performance-Punkte kämpfen werden. Wie gespannt die Promis auf ihre Tanzpartner sind, lässt sich im Moment nur erahnen.

MANNHEIM24 verrät alle Details zu Renata Lusins Austritt bei „Let‘s Dance“

Was jedoch feststeht, ist, dass keiner der „Let’s Dance“-Kandidaten in den Genuss kommen wird, Renata Lusin zur Tanzpartnerin zu haben. (mad)