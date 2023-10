Trotz Scheidung: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin muss Hochzeiten für andere planen

Von: Diane Kofer

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Claudia Runggaldier ist frisch getrennt. Während sie ihren eigenen Liebeskummer verarbeiten muss, organisiert sie als Hochzeitsplanerin aber Traumhochzeiten.

Mallorca – Claudia Runggaldier (46) lebte auf Mallorca lange Zeit ihren Traum. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin feierte als Hochzeitsplanerin nicht nur berufliche Erfolge, sondern führte zudem auch ein harmonisches Familienleben mit Mann und Kindern. Doch jetzt ist alles anders: Die TV-Bekanntheit ist getrennt, muss aber dennoch prunkvolle Feiern für verliebte Paare organisieren.

Schwere Zeit: „Goodbye Deutschland“-Star Claudia Runggaldier plant trotz Liebes-Drama Hochzeiten

Am Freitagabend (6. Oktober 2023) konnten sich die Fans wieder über eine neue Folge „Goodbye Deutschland“ bei Vox freuen. Während sich in der Vorwoche das schwule Paar Marco und René Lehmann im Ausland die Rettung ihrer Ehe erhofften, ist die Beziehung ihrer TV-Kollegin Claudia Runggaldier bereits gescheitert. Die Mallorca-Auswanderin und ihr Mann haben sich getrennt – und Claudia muss ihren Liebeskummer verarbeiten. Das Problem dabei: Durch ihre Arbeit wird sie immer wieder mit glücklichen Pärchen konfrontiert.

Die Mallorca Zeitung wollte von der „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit wissen, ob es schwer ist, nach dem eigenen Beziehungs-Aus für das Glück anderer zu sorgen. Denn Claudia Runggaldier organisiert als Hochzeitsplanerin Traumhochzeiten auf Mallorca. „Ja, das war es, sehr“, gibt Claudia Runggaldier zu. Doch sie sei stark geblieben und habe ihre Jobs durchgezogen. „Mittlerweile geht es aber wieder. Gott sei Dank“, freut sie sich. Die Trennung von Ehemann Klaus ist schon ein Jahr her – und Claudia kann endlich wieder nach vorne blicken.

„Glauben an die Liebe verloren“: „Goodbye Deutschland“-Claudia konnte Glück der Brautpaare nicht sehen

Bei „Goodbye Deutschland“ gibt die Hochzeitsplanerin aber zu, dass sie zwischenzeitlich sogar hart an ihrem Job gezweifelt hat. „Natürlich habe ich den Glauben an die Liebe verloren“, erzählt sie in der Sendung – oft habe sie vor glücklichen Pärchen gesessen und auch für deren Liebe keine großen Chancen gesehen. „Einfach weil ich am Boden war“, hält sie fest. Weil ihr Mann ihr früher oft bei der Organisation der rund 120 Hochzeiten im Jahr geholfen hatte, musste sie viele Erinnerungen verdrängen.

Claudia Runggaldier ist Hochzeitsplanerin auf Mallorca – doch der Job fällt ihr nach der Trennung von ihrem Mann schwer. © Screenshot: Goodbye Deutschland/ Vox (Fotomontage)

Sowohl ihr Ex als auch Claudia und die beiden Kinder wohnen weiterhin auf Mallorca. Böses Blut fließt zwischen den Parteien nicht. . „Die Kinder leben bei mir und kommen eigentlich recht gut damit klar, weil es kein Drama gibt“, betont der Fernsehstar, der zuletzt auch eine Traumhochzeit für ein berühmtes Paar auf die Beine gestellt hat. Claudia hat die TV-Hochzeit von Ballermannsänger Lorenz Büffel (44) und seiner Frau organisiert. Verwendete Quellen: Mallorca Zeitung, Goodbye Deutschland/ Vox