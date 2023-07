Plant Dieter Bohlen Rache an Shirin David? „DSDS“ soll wegen „The Voice“ verschoben werden

Dieter Bohlen und Shirin David werden wohl keine Freunde mehr. Jetzt soll der Pop-Titan aus Rache sogar den „DSDS“-Sendeplan umgeworfen haben.

Köln/München – Das Fernsehjahr 2024 könnte ziemlich spannend werden! Bereits vor einigen Monaten hatte der zuständige Sender RTL bekannt gegeben, dass sein langjähriges Zugpferd „Deutschland sucht den Superstar“ doch nicht wie geplant mit der Jubiläumsstaffel 2022 beendet wird. Nachdem Jury-Urgestein Dieter Bohlen (69) zeitweise erfolglos durch Florian Silbereisen (41) ersetzt worden war — die Ausgabe mit dem Schlagerkönig fuhr damals historisch schlechte Quoten ein —, ist Bohlen seit der „DSDS“-Geburtstagsstaffel wieder fest als Chefjuror in die Sendung integriert.

Wegen DSDS-Absage: Späte Rache von Dieter Bohlen an Shirin David?

Shirin David (28), die sich Bohlen damals in die DSDS-Jury gewünscht hatte, aber eine Absage kassierte, wurde derweil von der Konkurrenz engagiert und ist jetzt als Coach Teil des Formats „The Voice of Germany“ von Sat.1 und ProSieben. Die Rapperin urteilte laut „Bild“-Berichten, dass die Jury der RTL-Castingshow schlichtweg nicht divers genug für ihren Geschmack sei und sie unter anderem deshalb nicht Teil von DSDS sein wolle.

Ursprünglich war der Start der neuen „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel, wie für die Sendung üblich, im kommenden Herbst angesetzt. Wie die „Bild“-Zeitung jetzt jedoch aus internen Kreisen erfahren haben will, soll die nächste Ausgabe des Casting-Formats womöglich erst Anfang 2024 auf Sendung gehen. Die „DSDS“-Live-Shows würden in diesem Fall sehr wahrscheinlich erst im Dezember ausgestrahlt werden. Sollte RTL diesen Sendeplan tatsächlich in die Tat umsetzen, wären die Live-Ausgaben zeitgleich mit den Final-Shows von „The Voice of Germany“ im TV zu sehen.

2024 könnte zwischen „DSDS“ und „The Voice“ ein Kampf der Casting-Formate ausbrechen

Unklar ist bisher allerdings noch, ob Shirin David ihren Vertrag bei „The Voice“ verlängern und damit auch 2024 als Coach an der Castingshow teilnehmen wird. Sollte das eintreten, würde die „Ich darf das“-Interpretin mit ihren Auftritten in direkter TV-Konkurrenz zu Dieter Bohlen und „DSDS“ stehen. Fernsehzuschauern könnte 2024 also möglicherweise ein echter Kampf der Casting-Formate bevorstehen.

Nach ihrer DSDS-Absage ist Shirin David in der nächsten Staffel von „The Voice of Germany“ als Coach dabei. Plant DSDS-Jury-Chef Dieter Bohlen nun seine Rache an der Rapperin? © IMAGO / Future Image & IMAGO / Panama Pictures

Shirin David ist nicht die einzige weibliche deutsche Rapperin, die der Poptitan gegen sich hat. Mit seiner Ex-Co-Jurorin Katja Krasavice geriet Dieter Bohlen mächtig aneinander und zog sogar bei seinem Konzert weiter über die Rapperin her. Verwendete Quellen: bild.de