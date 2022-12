Hochzeit auf den ersten Blick: Philipp plant nächste Ehe – doch erst muss er sich scheiden lassen

Von: Jonas Erbas

Philipp und Melissa galten zunächst als das „Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaar schlechthin. Doch ihr Liebesglück ging in die Brüche. Nun möchte der Hamburger erneut den Bund der Ehe eingehen.

Hamburg – Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ funkte es zwischen Philipp (35) und Melissa (29) auf Anhieb. Schnell verliebten sich die Frischvermählten ineinander und bekam mit Söhnchen Mucki im Dezember 2020 sogar den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Inzwischen hat sich das einstige Traumpaar allerdings auseinander gelebt. Der 35-Jährige möchte nun einen neuen Versuch wagen – und einmal mehr den Bund der Ehe eingehen. Doch die Sache hat einen Haken.

Nach „Hochzeit auf den ersten Blick“-Trennung – Philipp hat sein Leben umgestellt

Obwohl es zunächst danach aussah, fand Philipp an der Seite seiner Melissa doch nicht das große Liebesglück. Inzwischen sind die beiden „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer von 2019 allerdings wieder in festen Händen; haben neue Partner gefunden und leben ihre Leben unabhängig voneinander. Einzig Sohn Mucki bleibt als verbindender Faktor.

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ ehelichte Philipp 2019 seine Melissa; zusammen bekam das Paar sogar ein Kind. Doch das Familienglück hielt nicht – inzwischen hat sich der Hamburger nicht nur optisch deutlich verändert, sondern weiß auch eine neue Frau an seiner Seite (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Philipp (Hochzeit auf den ersten Blick) & Sat.1/Hochzeit auf den ersten Blick

Philipp hat sich nach der Trennung umorientiert: Der Boxer hat nicht nur einiges an Gewicht verloren, sondern auch seinen Wohnort gewechselt. Vom geschäftigen Hamburg zog er mit seiner neuen Liebe aufs Land. „Dies war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten“, so der 35-Jährige jüngst via Instagram. Der Umzug in ein geräumiges Haus mit Garten scheint bei Philipp den Wunsch ausgelöst zu haben, den nächsten Schritt zu gehen.

Philipp wieder verliebt – „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer will erneut heiraten

Für den „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidaten steht nämlich fest, dass er noch einmal heiraten wolle: Den Bund der Ehe erneut zu schließen, könne er sich „gut vorstellen“, so Philipp. Aktuell ist das allerdings (noch) nicht möglich: „Da die Scheidung noch nicht durch ist, muss ich erst einmal darauf warten“, verrät der 35-Jährige offen – und denkt schon weiter.

Der sportbegeisterte Hamburger möchte nämlich auch erneut Vater werden: „Zum perfekten Glück würde noch eine kleine Prinzessin namens Aylin fehlen.“ Dass sein neues Domizil „für eine große Familie ausgelegt ist“, dürfte ihm da ganz gelegen kommen. Auch in der neuen Staffel der Sat.1-Show klappte es mit dem Matchmaking nicht so, wie gewünscht: Kürzlich gaben Kinga (38) und Morten (41) von „Hochzeit auf den ersten Blick“ ihr Ehe-Aus bekannt – im Finale sah das vor wenigen Wochen noch ganz anders aus! Verwendete Quellen: instagram.com/philipp_hamburger_jung