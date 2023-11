Plant RTL den großen Umbruch? Dschungelcamp mit etlichen Änderungen

Von: Jonas Erbas

Das Dschungelcamp zählt zu den Jahres-Highlights im RTL-Programm. 2024 könnte den „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Cast einige Neuerungen erwarten.

Springbrook National Park – Als das Dschungelcamp am 8. Januar 2004 seine Premiere bei RTL feierte, konnte noch niemand ahnen, dass sich die Ekelshow im Laufe der Jahre zu einem echten Kult-Format entwickeln würde. Doch „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (kurz: IBES), wie die Sendung eigentlich heißt, zählt gerade für Trash-TV-Fans zu den wichtigsten wiederkehrenden Fernsehshows des Jahres.

Britisches Dschungelcamp startet bald: Kult-Sendung soll rundum erneuert werden

Wer 2024 am Dschungelcamp teilnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Als gesichert gilt indes, dass RTL einmal mehr alle Hebel in Bewegung setzen wird, um einerseits namhafte Promis für die Realityshow zu gewinnen, andererseits die eingefleischten Fans bei Laune zu halten. Denn eine hohe Einschaltquote ist natürlich auch hier das A und O. Um sich die zu sichern, könnte RTL wortwörtlich neue Wege gehen.

Als Vorbild dürfte dabei „I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“, die britische Vorlage von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, dienen: In Großbritannien steht die 22. Staffel nämlich bereits in den Startlöchern. Gedreht wird im australischen Springbrook National Park, in Bundesstaat New South Wales. Dort findet auch das deutsche Dschungelcamp statt.

Dschungelcamp mit neuen Sets und Prüfungen: RTL schweigt eisern

Wie bild.de nun berichtet, wird im Busch derzeit fleißig gewerkelt, um den britischen TV-Zuschauern neue Kulissen zu präsentieren. Fotos zeigen ein einem Aztekentempel nachempfundenes Gebäude, in dessen Mitte eine übergroße, offenbar mechanische Spinne thront. Außerdem wurde ein weiterer Pool ausgehoben, in dessen Innenbereich mehrere Käfige installiert wurden. Neu sind zudem ein von Sitzen umgebener Laufsteg sowie ein Aufbau, der stark an ein US-Motel erinnern soll. Den britischen Promis stehen dementsprechend also allerlei neue Prüfungen bevor.

Auch 2024 soll das Dschungelcamp das RTL-Publikum wieder bestens unterhalten – dafür könnte der Kölner Sender auf einige Neuerungen setzen © RTL/RTL+/Stefan Thoyah/dpa

Die könnten ab Januar 2024 auch den deutschen Dschungelcamp-Teilnehmern drohen, immerhin campieren die dort, wo wenige Wochen zuvor noch Großbritanniens A-bis-Z-Prominenz um die Dschungelkrone rang. Ein Umbruch ist demnach sehr wahrscheinlich – auch wenn sich RTL laut bild.de auf eine entsprechende Anfrage nicht äußern wollte. Einen Promi werden die Zuschauer immer kommenden Jahr garantiert nicht im australischen Busch sehen: Peter Klein (56) hat Dschungelcamp-Verbot. Verwendete Quellen: bild.de, thesun.co.uk