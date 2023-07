„Po-Vorfall“: Andrea Kiewel äußert sich über unglücklichen Grapscher im „ZDF-Fernsehgarten“

Von: Volker Reinert

Es war der Aufreger der letzten Tage. Andrea Kiewel wurde im „ZDF-Fernsehgarten“ von einem Gast am Po berührt. Die mediale Aufmerksamkeit war groß. Nun äußerte sich die Moderatorin zu dem Vorfall.

Frankfurt – Große Aufregung gleich zu Beginn des „ZDF-Fernsehgarten“ am Sonntag (2. Juli 2023)! Andrea Kiewel (58) wurde von einem Publikumsgast am Po berührt. Darauf folgten tadelnde Worte der Berlinerin, die sich jetzt zu dem Vorfall geäußert hat und sie ihre Reaktion im Nachhinein bereut.

„ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel wird live im TV an den Hintern gefasst

Was war genau passiert? Die Moderatorin, die sich in der Live-Show für ein knallgelbes Outfit entschieden hatte, fragte die Publikumsgäste gleich zu Beginn der Sendung „wer denn schon Urlaubspläne“ habe, als ihr plötzlich ein Mann in einem sonnengelben Oberteil auffiel. Natürlich ging „Kiwi“ direkt zu dem Herrn zu, der wie sie ein ähnliches Outfit trug, um ihn zu befragen.

Dann der Zwischenfall: Nachdem die 58-Jährige ihren Arm um den Mann gelegt hatte, verschwand seine Hand auf Hüfthöhe von Andrea Kiewel, woraufhin sie ihn maßregelte: „Ey, Sie haben mir an den Po gefasst!“ Ob es sich bei dem Po-Grapscher um ein Missgeschick handelte, kam aus der Situation nicht hervor. Dem „Fernsehgarten“-Gast sah man allerdings an, dass ihm die Situation sichtlich unangenehm war und ihn verunsicherte.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 09. Juli 2023: Es lebe der Sport 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Andrea Kiewel bereut ihre Reaktion im Nachhinein

Der Po-Grapscher beherrschte direkt die Schlagzeilen sämtlicher Medien. Im Interview mit der Bild äußerte sich Andrea Kiewel nun: „Ach, der arme Kerl. Das war ja nicht wirklich betatscht. Es ist doch so: Wenn einer steht und der andere sitzt, dann berührt man sich eben ganz komisch.“ Die offenbar unbeabsichtigte Berührung des Mannes und „Kiwis“ prompte Reaktion eines „Po-Grapschers“, sowie die darauffolgende Aufregung darüber tue der Moderatorin im Nachhinein leid.

Großer Aufreger im „ZDF-Fernsehgarten“: Ein Gast berührte Andrea Kiewel am Po. Die Moderatorin bereue ihre prompte Reaktion inzwischen. Es sei einfach ein unglückliches Malheur gewesen. © Screenshot: ZDF & IMAGO / BOBO

Die „Po-Berührung“ war allerdings nicht der einzige Aufreger im „Fernsehgarten“ am 2. Juli. Auch der Kuss zwischen „Kiwi“ und dem Schlager-Star Beatrice Egli (35) sorgte für mächtig Furore. Verwendete Quellen: bild.de, „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 2. Juli 2023)