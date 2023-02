„Haben das der Polizei gegeben“: „Bares für Rares“-Star macht Sensations-Fund in Geheimkeller

Bei „Bares für Rares“ ergattern die Händler regelmäßig echte Schätze. Auch außerhalb der Verkaufshallen haben sie schon viele Hammer-Funde gemacht. Jos van Kazwijk erinnert sich an seine größte Entdeckung.

Pulheim – Was für die einen nur wie eine verstaubte Dachboden-Reliquie oder ein altes Familienerbstück aussehen mag, hat bei „Bares für Rares“ schon so manchem Profi Dollarnoten in die Augen gezaubert. Die Experten der allzeit beliebten Trödelshow wissen genau, was viel wert ist und was nicht und seitdem am 03. August 2013 die erste Folge über die Bildschirme geflimmert ist, sind in den ehrfürchtigen Verkaufshallen schon etliche Schätze über den Händlertresen gewandert.

„Aus den Dreißiger Jahren“: „Bares für Rares“-Star erinnert sich an Sensations-Entdeckung

Wer glaubt, einen großen Fund gemacht zu haben, bringt diesen zuerst zu den „Bares für Rares“-Experten, die mit ihrem beträchtlichen Fachwissen eine erste Einschätzung abgeben. Als nächste Station geht es dann vor die taffen Händler, die ihre ganz eigene Summe nennen – die bestenfalls um einiges mehr als die ihrer Kollegen, in vielen Fällen aber auch deutlich niedriger, ausfällt. Seit 2022 bekommen die Händler-Urgesteine um Fabian Kahl (31) und Wolfgang Pauritsch (50) dabei tatkräftige Unterstützung von Jos van Katwijk.

Zwar ist er erst seit kurzem Mitglied der ZDF-Familie, dennoch sind Jos van Katwijk, der neben seiner Fernsehkarriere auch ein Restaurant betreibt, in seiner Laufbahn schon viele Schätze in die Hände gefallen. In einem „Bares für Rares“ Instagramvideo erinnert sich der gebürtige Niederländer an seinen wohl aufregendsten und skurrilsten Fund, den er nach einer Hausauflösung einst in einem alten Keller gemacht hat – wo denn auch sonst.

„Wir hatten den Schlüssel vom geheimen Keller und da hatten wir wirklich tolle Sachen“, erinnert er sich. Mit einem breiten Grinsen erzählt er von einem Objekt, das es ihm besonders angetan hat. „Da hatten wir auch ein altes Poster mit Busen gefunden und da standen allerhand Busen drauf. Schöne Busen, mittelschöne Busen, alte Busen“, lacht Jos, „Und das aus den dreißiger Jahren, das war wirklich toll.“

„Nicht gut, sowas zu haben“: „Bares für Rares“-Star übergab Fund der Polizei

Während Jos das Poster offenbar besonders begeistert hat, war ein anderes Keller-Fundstück noch weitaus bemerkenswerter. „Das spannendste war, wir hatten einen Schrank (...) und da lagen alte Revolver und Pistolen. Das war toll“, denkt der TV-Star an den Schatzkeller zurück. Selbstverständlich aber, dass man eine solche Entdeckung nicht einfach einstecken und mit nach Hause nehmen kann. „Wir haben das der Polizei gegeben, weil wir da etwas Research gemacht haben und das war nicht gut, sowas zu haben“, erklärt der „Bares für Rares“-Neuling.

Es muss aufregend sein, in einem unverdächtigen Kellerabteil oder einem staubigen Dachboden auf Objekte zu stoßen, die so voller Geschichte sind wie der Waffenschrank, den Jos van Katwijk einst entdeckt hat. Kein Wunder also, dass „Bares für Rares“ in den letzten zehn Jahren bestimmt Tausende von Zuschauern dazu inspiriert haben dürfte, bei sich daheim nach einem verborgenen Reichtum zu suchen. Indessen erinnerte sich eine „Bares für Rares“-Händlerin an ihren emotionalsten Kauf. Verwendete Quellen: Instagram/baresfuerrares, berliner-kurier.de