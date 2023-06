„Polizeiruf“-Star Verena Altenberger hätte sich anderen Ausstieg gewünscht

Im „Polizeiruf 110“ spielte Verena Altenberger (35) vier Jahre lang die Ermittlerin Elisabeth Eyckhoff. Nun heißt es Abschied nehmen.

Nach vier Jahren muss sich Verena Altenberger von ihrer „Polizeiruf 110“-Rolle der Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff verabschieden. In der Folge „Paranoia“ wird sie zum letzten Mal zu sehen sein. Dass ihr der Ausstieg aus der beliebten Polizeiserie gar nicht so leicht fällt, hat sie in einem Interview auf t-online.de erzählt.

Auf die Frage, wie sie selbst denn auf ihren Serien-Abschiede schaue, antwortete die Österreicherin: „Mit viel Wehmut und dem Gefühl, gerade deshalb die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ein klarer Fall von aufhören, wenns am schönsten ist.“ Sie selbst hätte ihr Serien-Ende anders erzählt und wäre gern noch als „Racheengel“ aufgetreten.

Bewegender Abschied vom Serien-Ich

Dennoch sieht Verena Altenberger ein, dass dies kaum dem Charakter ihrer Figur entsprechen würde. „Der BR war da natürlich schlauer und hat für „Bessie“ ein Ende gefunden, das ich wahnsinnig stimmig finde, und das ich vor allem auch sehr gerne gespielt habe. Es passt alles genau so“, lautet das Fazit der 35-Jährigen.

Auf ihrem Instagram-Profil hat sich die Schauspielerin mit einem sehr emotionalen Brief an ihr Serien-Alter-Ego verabschiedet. Sie bedankt sich bei „Bessie“ dafür, dass sie sie kennenlernen durfte und gesteht, wie sehr ihr die Rolle fehlen wird. „Danke Bessie für alles und adieu, du bedeutest mir sehr viel“, schreibt sie. Mit „Wir melden uns ab vom Dienst. Danke.“ beendet Verena Altenberger ihre Zeilen.