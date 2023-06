Bauwahnsinn bei „Goodbye Deutschland“: Surferfamilie Messerschmidt baut XXL-Villa

Die Messerschmidts haben Großes vor. Zumindest deutet der Teaser zur neuen „Goodbye Deutschland“-Episode darauf hin. Was macht die Surferfamilie auf einer Mega-Baustelle?

Lourinha – Surferfamilie Messerschmidt ist voller Tatendrang. Im Teaser zur neuen Episode von „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ ist zu sehen, wie Mac und Danni auf einer Baustelle in Portugal gemeinsam ins Handy schauen und vermutlich einen Plan lesen. Und das ist nicht irgendeine Baustelle – dort wird gerade ein großes Haus, wenn nicht sogar eine Villa gebaut.

Etwa für die Messerschmidts selbst? Das ist nicht klar. „Jetzt wollen sie im Business auch die großen Wellen reiten“, sagt die Erzählerstimme im „Goodbye Deutschland“-Teaser und deutet darauf hin, dass das Gebäude eventuell als Geschäft genutzt wird.

Vor rund 15 Jahren wanderten Danni und Mac Messerschmidt nach Portugal aus und eröffneten dort ihre Surf-Camps „Drop In“. Vor allem während der Corona-Zeit hatte das Paar Probleme, das Geschäft am Laufen zu halten. Vorübergehend mussten sie ihre Camps sogar schließen – es galt „Strandverbot“ in Portugal. Jetzt scheint sich das Business allerdings wieder beruhigt zu haben. Greifen die Messerschmidts deshalb jetzt an und expandieren?

„Goodbye Deutschland“: Das beschäftigt Familie Fachin auf Sizilien

Doch nicht nur bei Familie Messerschmidt ist aktuell viel los. Auch Familie Fachin auf Sizilien befindet sich laut Teaser im Stress. „Wir stehen unter Zeitdruck … Weil wir im April die ersten Mieter hier haben werden“, erklären Christian und Steffi Fachin. Noch dazu hat Sohn Lucas mit gemeinen Lehrern in der Schule zu kämpfen. „Er hat geweint. Er wollte nicht mehr“, zeigte sich Mama Steffi besorgt.

Wie es bei den Messerschmidts und Fachins weitergeht, erfahren Zuschauer von „Goodbye Deutschland“ am Freitag (2. Juni) um 20:15 Uhr bei VOX. Verwendete Quellen: VOX/Goodbye Deutschland Folge am 2. Juni 2023