„Beziehung benutzt für PR-Zwecke“: Paul Janke lässt bei „Kampf der Realitystars“ Liebesbombe platzen

Von: Florian Schwartz

Teilen

Doch kein Dauersingle? Paul Janke spricht bei „Kampf der Realitystars“ über seinen wirklichen Beziehungsstatus der letzte Jahre. Seine Ex reagiert mit Empörung.

Phuket/Mallorca – Nicht jeder Kandidat der RTLZWEI-Sendung „Kampf der Realitystars“ ist sich über die Dauerüberwachung der Fernsehkameras bewusst. Jetzt rutschte Paul Janke (41) auf dem Sofa der Sala ein gut gehütetes Geheimnis heraus. Eigentlich pflegt der Ur-Bachelor sein Image als Dauersingle. Doch der 41-Jährige offenbarte vor laufender Kamera, dass er in einer langjährigen Partnerschaft war. Die Liebesbeichte kam bei seiner Ex jedoch gar nicht gut an, wie rtl.de berichtet.

Paul Janke plaudert bei „Kampf der Realitystars“ Geheimnis aus: Er war mehrere Jahre in einer Beziehung

Vor seinen Sala-Mitbewohnern zeigte Paul Janke sich in Plauderlaune und ließ die Liebesbombe platzen. „Ich hatte vier, fünf Jahre eine Freundin“, gab der 41-Jährige zu. Und dem noch nicht genug, verriet er auch gleich, wer seine Ex ist: „Es ist Sarahs Cousine.“ Kandidatin Sarah Knappik (36), die dem Reality-Star zum Zeitpunkt des Outings gegenübersaß, bestätigte Pauls Aussage. „Er war mit meiner Cousine zusammen, ja“, so die 36-Jährige.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Dabei handelt es sich um das Model Kathrin Bösch. Allerdings ist die Beziehung zwischen den beiden wieder Geschichte. Paul gab weiter zu, seit zwei Jahren wieder dem Single-Dasein zu frönen. „Mal klappt es im Leben und mal nicht“, fügte der Frauenschwarm hinzu.

Ex empört sich über Paul Jankes Outing bei „Kampf der Realitystars“

Auch Kathrin Bösch hat inzwischen auf Pauls Outing reagiert. Sie zeigte sich jedoch nicht sonderlich begeistert darüber, dass er ihre Beziehung im Nachhinein öffentlich gemacht hat. „Ich finde es schade, dass Paul Janke ungefragt unsere Beziehung benutzt für PR-Zwecke, um mediale Aufmerksamkeit zu erzielen“, so das Model zu rtl.de. „Damit ist für mich auch schon alles gesagt.“

Die beiden hatten sich 2016 bei einer Party auf Mallorca kennengelernt. Damals war Kathrin noch mit Wilfried Bösch zusammen, mit dem sie zwei Kinder hat. Ihr Ex-Mann soll Janke auch die Schuld am Ehe-Aus gegeben haben. Allerdings wurde diese Aussage von Kathrin dementiert, da die Ehe schon seit 2014 zerrüttet gewesen sein soll. Unmut tut sich auch bei Emmy Russ (23) – sie wirft einer anderen „Kampf der Realitystars“-Kandidatin Mobbing vor. Verwendete Quellen: rtl.de, bild.de