„Leider raus“: Premiere in neuer „Die Höhle der Löwen“-Staffel - in einer Folge gibt es keinen Deal

In einer Folge „Höhle der Löwen“ soll es nicht einen einzigen Deal geben! © RTL / Bernd-Michael Maurer

Das hat es bei „Die Höhle der Löwen“ noch nie gegeben! In einer Folge wird es scheinbar nicht einen einzigen Deal geben.

Köln – Nicht alle Kandidaten der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ schaffen es, die einflussreichen Investoren von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Doch bisher wurde in jeder Folge der Show zumindest ein Deal abgeschlossen. Das soll sich jetzt ändern, wie auf dem offiziellen „Die Höhle der Löwen“-Instagram-Account bekannt gegeben wurde. Erstmals gehe eine Folge in der 11. Staffel ganz ohne Deals aus. Doch was hat es damit auf sich?

Neben einem Video der besagten Episode schrieben die Betreiber des Social-Media-Accounts: „Achtung, Spoiler! In Staffel 11 wagen wir etwas ganz Neues: Zum ersten Mal wird es eine Folge komplett ohne Deals geben!“ Doch wer nach rechts wischt, der findet schnell heraus: Es handelt sich schlicht und einfach um einen Aprilscherz. In großen Lettern stehen die Worte „April, April!“ vor lila Hintergrund auf dem zweiten Slide. Fans der Sendung können sich also scheinbar doch auf ein paar interessante Geschäftsideen freuen.

Nicht wenige Social-Media-Nutzer sind dem „Die Höhle der Löwen“-Aprilscherz auf den Leim gegangen

In der Kommentarspalte zeigen sich viele „Die Höhle der Löwen“-Fans erleichtert darüber, dass es sich bloß um einen Aprilscherz handelte. „Kurz Herzklopfen bekommen“, schreibt beispielsweise ein User, während ein anderer kommentiert: „Das hätte ich auch schon wieder witzig gefunden!“ Doch trotz Auflösung schenken einige Follower dem Video immer noch Glauben.

Der Clip zeigt eine Compilation der Investorengruppe um Judith Williams (50) und Carsten Maschmeyer (62), die sich offenbar alle zu einem „Leider raus“ entschließen und den Deal absagen. „Seid doch kooperativer“, fordert ein Instagram-Nutzer die Unternehmer deshalb beherzt auf. Andere sind sich nicht sicher, ob es sich tatsächlich nur um einen Streich handelt oder ob die „Löwen“ in Staffel 11 vorsichtiger mit ihrem Kapital umgehen. Wer wissen will, ob sich die Teilnahme an „Die Höhle der Löwen“ für die Kandidaten der neuen Folgen gelohnt hat, kann die Sendung immer montags um 20:15 Uhr bei VOX sehen.