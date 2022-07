Prince Damien knutscht nach ZDF-Fernsehgarten-Auftritt seinen Gitarristen ab

Prince Damien knutscht nach ZDF-Fernsehgarten-Auftritt seinen Gitarristen ab © ZDF

Prince Damian performte seinen neuen Song „Du bist der Hammer“ beim ZDF-Fernsehgarten. Der Sänger küsste anschließend seinen Gitarristen.

Prince Damien trat am Sonntag beim ZDF-Fernsehgarten auf. Die Moderatorin Andrea Kiewel empfang den Sänger mit den herzlichen Worten: „Wenn wir jetzt einen Strahlemann, einen erfolgreichen Sänger, einen erfolgreichen Tänzer, einen DSDS-Gewinner und Dschungelkönig begrüßen dürfen - Dann wissen Sie schon, es handelt sich um Prince Damien!“

Die Zuschauer tobten, als die Moderatorin ihre Begrüßung mit den Worten schloss „Wenn das Herz textlich Samba tanzt, dann ist er mit dabei. ‚Du bist der Hammer!‘“ Der Sänger begann sofort seine Performance seines erst diesen Jahres veröffentlichten Hits „Du bist der Hammer“. Die Zuschauer tanzten begeistert mit und klatschten im Takt. Am Ende seines Songs schloss Prince Damien mit der Text-Zeile: „Ich hab mich verliebt“ und legte seinen Arm um den Gitarristen.

Die Zuschauer fragen sich, ob Prince Damien und sein Gitarrist ein Paar sind

Dann beugte sich der Sänger zum Gitarristen und gab ihm lachend einen Kuss. Die Zuschauer vor Ort und im Fernsehen fragten sich, was genau es damit auf sich hat. So twitterte jemand: „Hat Prince Damien gerade den Typen abgeknutscht? Hatten die letzte Nacht was miteinander?“ Bisher hatte Prince Damien noch keinen festen Partner, doch der Abendzeitung verriet er: „Also ich verliebe mich in den Menschen und nicht in das Geschlecht. Für mich ist es wichtig, dass es menschlich passt.“