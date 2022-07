Quotenflop: „Princess Charming“ fliegt aus dem TV-Programm

Princess Charming verliert Sendeplatz und wird aus dem Free-TV genommen © RTL+

Die zweite Staffel von „Princess Charming“ wird aufgrund schlechter Quoten nicht länger auf Vox ausgestrahlt. Zu sehen sind die Folgen ab jetzt nur noch online.

Alle Fans von „Princess Charming” müssen jetzt tapfer sein: Die lesbische Dating-Show wird nicht länger im Free-TV gezeigt. Ab sofort kann man die Sendung nur noch auf dem Streamingdienst RTL+ mitverfolgen. Grund dafür sind laut dwdl.de die miesen Quoten der zweiten Staffel. Demnach schalteten bei den ersten beiden Folgen gerade einmal 130.000 bis 140.000 Zuschauer ein. Das bedeutet einen Marktanteil von nur 3,2 und 4,0 Prozent – ein äußerst schwaches Ergebnis für den Sender Vox, der daraufhin Konsequenzen ergriff.

Schuld an den schlechten Einschaltquoten hat wohl auch der Sendeplatz mitten in der Nacht. Statt zur Primetime wurde „Princess Charming“ mittwochs um 00.25 Uhr ausgestrahlt – von einem lukrativen Sendeplatz um 20.15 Uhr wie die „Bachelorette“ kann das Format nur träumen. Das Zielpublikum nach Mitternacht scheint jedenfalls wenig Interesse an der queeren Dating-Show zu haben. Ab sofort läuft wieder wie gewohnt die Krimi-Doku-Serie „Medical Detectives“ auf Vox, die offenbar weit mehr Zuschauer vor die Bildschirme lockt.

„Princess Charming“ wird auch im Netz kostenpflichtig

Immerhin im Netz scheint sich das Kuppel-Format zum echten Hit entwickelt zu haben. Laut RTL war bisher keine Staffel erfolgreicher als die aktuelle mit Hanna Sökeland (28) als „Princess Charming“ – das gilt auch für das männliche Pendant „Prince Charming“, in dem Nicolas Puschmann 2019 erstmals die große Liebe suchte. Genaue Zahlen sind aber nicht bekannt.

Doch auch online gibt es nun keine Möglichkeit mehr, „Princess Charming“ gratis anzuschauen. Bisher war es üblich, dass die Folgen eine Woche nach der Ausstrahlung kostenfrei abrufbar waren. Nun ist ein Premium-Account im Wert von 4,99 Euro pro Monat notwendig, um das Format verfolgen zu können.

Eingefleischte Fans werden diesen Preis aber sicher trotzdem zahlen, um Hanna auf der Suche nach Mrs. Right zu begleiten. Inzwischen kam die Bauleiterin einigen Kandidatinnen bereits näher und tauschte mit zwei Frauen innige Küsse aus. Zu den Glücklichen zählten die Single-Ladys Jessica (26) und Paula (28), die sich nun gute Chancen auf den Sieg ausrechnen dürfen.