„Hab gestern im Flugzeug geweint“: Andrea Kiewel macht im ZDF-Fernsehgarten privates Geständnis

Von: Claire Weiss

Andrea Kiewel spricht im ZDF-Fernsehgarten über eine ihrer Ängste © Screenshots/ZDF

Der ZDF-Fernsehgarten steht am 05. Juni unter dem Motto „Trau dich“. Eingeladen hat Andrea Kiewel deswegen einen Mentalcoach, mit dem sie über Ängste spricht. Dabei enthüllt die Moderatorin auch eine ganz persönliche Angst.

Am Sonntagmittag singt ein Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten (alle News auf der Themenseite) ganz spontan ein Karaoke-Lied, während ein anderer sich im Live-TV eine Glatze rasieren lässt. „Trau dich“, fordert Andrea Kiewel immer wieder von ihrem Publikum. Doch auch die Moderatorin selbst musste erst kürzlich eine Angst überwinden.

Eroberer oder Bewahrer - welcher Typ ist ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel?

Mentalcoach Thomas Baschab erklärt das Phänomen: „Grundsätzlich ist es so: Wir haben in uns den Bewahrer, der ist von Angst gesteuert. Und wir haben den Eroberer, der ist eher für das Neue, der will Grenzen überwinden.“ Beide Teile sind wichtig, um die richtige Balance zwischen Risikobereitschaft und Vorsicht zu finden.

„Was für ein Typ bin ich?“, will Kiwi sofort wissen. Da muss der Mentaltrainer kurz überlegen. „Ich glaube du bist der Eroberer“, stellt er schließlich fest, doch Andrea Kiewel lacht. Also erklärt er: „Zumindest jetzt bist du’s. Du eroberst die Bühne hier!“

Andrea Kiewel gesteht Flugangst: „Ich hab gestern im Flugzeug geweint“

Die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin (Alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz) scheint an Baschabs Feststellung trotzdem zu zweifeln. Sie gesteht: „Thomas, ich hab gestern im Flugzeug geweint, weil es so schlimm gewackelt hat!“ Doch der Mentalcoach zeigt sich verständnisvoll. „Wir haben alle Angst und das darf auch wirklich sein“, meint er.

Am Sonntag war im ZDF-Fernsehgarten einiges los. Als ein Junggeselle gestand, er sei nicht freiwillig in der Sendung, drohte Andrea Kiewel: „Ich knall dir gleich eine!“ Verwendete Quellen: ZDF/Mediathek