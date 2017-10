Zum Fürchten? Pro und Contra zum Grusel-Tatort aus Frankfurt

Kurz vor Halloween hat die ARD mit dem Tatort aus Frankfurt ein Experiment gewagt. Die Zuschauer sollten sich gruseln. Ist der Versuch geglückt? Ein Pro und Contra.

München - Erfahrungsgemäß läuft das Zuschauertelefon der ARD immer dann heiß, wenn der Tatort das Genre sprengt. So wie am Sonntagabend, als der Fall aus Frankfurt die Fangemeinde das Fürchten lehren wollte. Statt der üblichen Vernehmungen gab’s Begegnungen mit dem Jenseits. Ein verfluchtes Haus und eine rastlose Seele beschäftigten die Kommissare Brix (Wolfram Koch) und Janneke (Margarita Broich). Großartiger Spuk oder ganz großer Quatsch? Darüber schieden sich die Geister im ersten Grusel-Tatort. Bei der ARD ist man sich aber jetzt schon einig, dass es künftig nicht mehr als zwei „Experimente“ pro Jahr in der beliebten Krimireihe geben soll.

Besondere Tatort-Folge zu Halloween - Interview mit dem Münchner Regisseur

Pro: Großartiger Spuk

Da ist sie wieder, die alte Frage: Was darf der Tatort? „Alles“, sagen überzeugte Krimifans - nur nicht langweilen. Und das tut der Fall aus Frankfurt mit dem vielversprechenden Titel Fürchte dich keineswegs. Hingebungsvoll inszeniert Regisseur und Co-Autor Andy Fetscher den Grusel im sonntäglichen Krimiformat. Passend zu Halloween spukt es in der ollen Villa von Brix (Wolfram Koch), einem verfluchten ehemaligen Waisenhaus, in dem ungesühnte Gräueltaten seit 60 Jahren unter knarrenden Dachdielen schlummern.

Regen, Blitz und Donner, zahnlose Geister und eine besessene Fanny (Zazie de Paris) bevölkern den mutigen Genre-Mix, der zwar nicht immer ganz stilsicher, aber durchaus kurzweilig daherkommt. Zugegeben, der eine oder andere Schockeffekt, den Fetscher aus der Trickkiste zaubert, ist eher zum Schmunzeln als zum Fürchten - langweilig aber ist dieser filmische Ausflug ins Paranormale trotzdem nicht.

Astrid Kistner

„Tatort“: ARD will künftig Limit für „experimentelle“ Filme Zur Fotostrecke

Contra: Großer Murks

Nein, es ist nicht falsch, beim Tatort Grenzen auszuloten. Und: Ja, man darf auch mal Rabatz machen. Wenn es nicht klappt, ist das kein Weltuntergang. Und so kann man das auch hier sehen. Es war ein Versuch, der nicht funktioniert hat. Regisseur Andy Fetscher beherrscht durchaus das ­Instrumentarium des Horrorfilms. Nur hilft das nicht viel, weil auch irgendwie ein Kriminalfall zu erzählen ist. Das sorgt oft eher für unfreiwillige Komik denn für Grusel, auch dass etwas gewollt moderne Horror-Klassiker wie Sinister und Insidious bemüht werden, macht die Fallhöhe nicht geringer.

Menschen, die etwas für das Horror-Genre übrig haben, werden nur mühsam gegen den Schlaf angekämpft haben, Krimifans hingegen bleiben vermutlich ratlos zurück. Der Tatort: Fürchte dich ist letzten Endes ein einziger Murks. So als ob man Leberkäs mit Zimtsoße kocht. Das kann man machen, aber wer soll es essen?

Zoran Gojic