Proben, Sound-Check und Britney Spears: Giovanni Zarrella gibt erste Einblicke in seine neue ZDF-Show

Von: Lisa Klugmayer

Giovanni Zarrella kann es kaum erwarten. Der Schlagerstar steckt schon mitten in den Vorbereitungen für die vierte Ausgabe seiner ZDF-Schlagershow. Via Instagram gewährt er seinen Fans nun einen exklusiven Einblick in die Proben und seine Garderobe.

Köln - Am 9. April 2022 ist es so weit: Die „Giovanni Zarrella Show“ geht in die vierte Runde. Auch diesmal können sich Fans des Schlagerstars (hier alle News auf der Themenseite) auf tolle Stargäste freuen - mit dabei ist natürlich auf Gastgeber und unser aller Lieblingsitaliener Giovanni Zarrella. In seiner neusten Instagram-Story gibt er nun erste Einblicke in die neue Ausgabe seiner ZDF-Show. So viel sei verraten: Es wird wohl wieder sehr, sehr viel getanzt und Britney Spears ist zumindest in Papierform mit dabei.

Giovanni Zarrella italienischer Musiker und Fernsehmoderator Geboren 4. März 1978 (Alter 44 Jahre), Hechingen Ehepartnerin Jana Ina (verh. 2005) Eltern Bruno Zarrella, Clementina Zarrella

Vierte „Giovanni Zarrella Show“ im April: Tolle Stargäste und viele TV-Premieren

Show Nummer 4: Giovanni Zarrella (So lebt der Schlagerstar und Fernsehmoderator) erzielte mit seiner großen Schlagershow bereits drei Mal absolute Traumquoten. Am 9. April darf der Italiener wieder ran und die Pressemitteilung des ZDF verspricht so einiges. So sollen diesmal viele TV-Premieren in der „Giovanni Zarrella Show“ auf dem Programm stehen.

„Andrea Berg präsentiert ihre erste neue Single seit vier Jahren. Auch Roland Kaiser, Beatrice Egli, Marianne Rosenberg, Maite Kelly und Kerstin Ott sind mit brandneuen Songs am Start“, heißt es. Auch Andreas Gabalier, Semino Rossi und Weltstar Michael Bublé stehen auf der Gästeliste.

Giovanni Zarrella posiert nach der dritten „Giovanni Zarrella Show“ am 13. Februar 2022 für ein Instagram-Bild © Instagram/Giovanni Zarrella

Nun - 3 Tage vor der großen TV-Ausstrahlung - gibt Giovanni Zarrella seinen Fans erste Einblicke in die Proben und mit in seine 290.000 Instagram-Fans sogar mit in seine Garderobe. Der Schlagersänger (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) lümmelt nach den anstrengenden Proben auf der Couch - doch für ein Späßchen ist er scheinbar immer noch zu haben.

„Das ist mein Glücksbringer“, grinst er und zeigt auf ein Britney-Spears-Poster hinter ihm an der Wand. „Es kann nichts passieren. Britney Spears ist dabei“, lacht Giovanni Zarrella. Nach einer kurzem Pause geht es dann auch wieder weiter. In seiner nächsten Insta-Story steht er schon wieder auf der Bühne.

Giovanni Zarrella bei den Proben seiner Schlagershow ganz emotional

Mit einem dicken Grinsen im Gesicht schwenkt Giovanni Zarrella einmal über die gigantische Bühne. Im Hintergrund ist sein Team schon fleißig: Stimmengewirr und die Klänge eines Klaviers sind zu hören. Nächster Punkt auf Giovannis To-Do-Liste: Der Sound-Check und dann noch etwas Liebe für sein Team.

„Liebe, was du tust. Tu, Was du liebst. Grande Maestro“, schreibt Giovanni Zarrella zu einem Bild mit seinen Musical Director Christoph Papendieck. Und auch seiner Live-Band bekommt eine öffentliche Liebeserklärung. „Liebe diese Crew“, steht auf dem nächsten Bild geschrieben.

„Neue Schritte und Choreografien“: Giovanni Zarrella verspricht für ZDF-Show Großes

Man merkt, wie viel Herzblut Giovanni Zarrella in seine Schlagershow steckt. Und damit auch jeder Schritt sitzt, probt der Schlagersänger seit Wochen fleißig im Tanzstudio. „Step by step werden neue Schritte und Choreografien einstudiert“, so Giovanni und versprach Großes. Verwendete Quellen: Instagram/giovannizarrella