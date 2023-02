ARD streicht Schlagershow mit Andy Borg und Stefanie Hertel aus dem Programm

Von: Lisa Klugmayer

Alle Fans von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ müssen jetzt ganz stark sein, denn die Februar-Folge der beliebten SWR-Show fällt aus. Besonders schade, denn Fans hatten sich schon auf Stefanie Hertel mit ihrem Vater Eberhard gefreut.

Baden-Baden – „Wo lädt ein Freund sich Freunde ein?“. Die Antwort ist natürlich: „Beim Andy, beim Andy“. Doch im Februar müssen Fans auf ihren Schlager-Spaß verzichten. Ausgerechnet die Folge mit Zuschauer-Liebling Stefanie Hertel (43) streicht der SWR aus dem Programm. Warum Andy Borg (62) diesen Monat nicht über die TV-Bildschirme flimmert, erklärt der Sender jetzt.

Wein, gute Musik, ein sympathischer Gastgeber: „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ist nicht umsonst so beliebt bei den Schlagerfans. Auch quotentechnisch kann der ehemalige „Musikantenstadl“-Moderator locker mit den großen Schlagershows von Florian Silbereisen mithalten. Trotzdem entschied sich der SWR nun den Schlager-Spaß erstmal zu streichen.

Der Grund? Andy Borg, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, war wohl die letzten Monate zu oft im Fernsehen zu sehen. „Wir hatten im Dezember 2022 und Januar 2023 mehr Folgen als gewohnt. Darunter erfolgreiche Sonderausgaben und Highlights wie ‚Weihnachten mit Andy Borg‘ an Heiligabend sowie die 50. Ausgabe von ‚Schlager-Spaß mit Andy Borg‘ gleich am ersten Tag des neuen Jahres“, erklärt ein SWR-Pressesprecher im Interview mit „schlager.de“.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Das sind die nächsten Sendetermine Andy Borg moderiert den Schlager-Spaß seit 2018, nachdem er beim Musikantenstadl gefeuert wurde. „Die schönste Zugabe meines Fernsehlebens ist der Schlager-Spaß. Er ist mit diesem Team um mich herum und vor allem mit den wunderbaren Zuschauerinnen und Zuschauern genau meine Kragenweite und für mich maßgeschneidert“, so Andy Borg zum 50. Jubiläum seiner Show. Und bei 50 ist noch lange nicht Schluss. Hier sind die nächsten Sendetermine für „Schlager-Spaß mit Andy Borg“: 1. April, 18. Mai und 17. Juni – natürlich zur besten Sendezeit um jeweils um 20.15 Uhr.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Im März wieder auf Sendung - Diese Gäste sind mit dabei

Andy Borg war also im Januar gleich zweimal auf Sendung und muss deswegen im Februar auf die Schlagershow-Ersatzbank. Aber keine Sorge, im März begrüßt er seine Fans und Gäste schon wieder in seiner Weinstube. Am 11. März wird schon die nächste Ausgabe vom Schlager-Spaß im TV zu sehen sein. Und die Gäste stehen auch schon fest. Mit dabei sind: Stefanie Hertel und ihr Vater Eberhard, Gitti & Erika, Mitch Keller, Reiner Kirsten, Amelie Ricca, Orig. Willerthaler und die Feuerwehr Baden-Baden.

Apropos Stefanie Hertel: Die Schlagersängerin plaudert im MDR-Riverboat gut gelaunt über ihre Heimat und performt mit ihrer Country-Band „More than Words". Doch als Riverboat-Moderator Matze Knop einen Volksmusik-Witz macht, kippt die Stimmung bei Stefanie Hertel plötzlich.