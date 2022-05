„Projekt 0,0 Prozent“: Joko und Klaas wollen vergraulen

Teilen

Die Entertainer Joko Winterscheidt (2.v.l.) und Klaas Heufer-Umlauf (l) zeigen bei ProSieben ihren neuesten Streich. © -/ProSieben/dpa

Oft haben Joko und Klaas zur Primetime herumgekaspert und ihr Sender ProSieben fand das gut. Diesmal wollten sie sämtliche Zuschauer mit Anti-Unterhaltung vertreiben. Daran bissen sie sich die Zähne aus.

Berlin - Die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben bei ihrem neuesten Streich versucht, ihr Publikum auf ProSieben bis zum letzten Zuschauer zum Abschalten zu bringen.

Nach kurzer Einleitung war den Rest der Viertelstunde zur besten Sendezeit das Duo zu sehen, wie es vor weißem Hintergrund wortlos in einer Schlange anstand. Dazu spielten die Moderatoren beunruhigende monotone Synthesizer-Musik ein und nutzten das Laufband, um das Programm der Konkurrenz anzupreisen. Das Ziel wurde weit verfehlt.

Im Schnitt 980.000 Menschen (3,9 Prozent) sahen ab 20.15 Uhr den Spaßmachern beim „anti-unterhalten“ zu. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Einschaltquote bei guten 13,7 Prozent.

Grenzen ausloten

Dabei hatten sie sich viel Mühe gegeben. Ihnen sei ein Gedanke gekommen, so Joko zu Beginn: „Mit diesen 15 Minuten wollten wir unserem Arbeitgeber ProSieben maximal auf den Senkel gehen.“ Dumme Ideen senden, Grenzen des Erwartbaren ausloten, das sei mal die Idee gewesen. Klaas: „Was ist passiert? Sie zuhause haben bei den 15 Minuten regelmäßig eingeschaltet und dieses werbefinanzierte Privatfernseh-Monster namens ProSieben hat sich auch noch bei uns bedankt.“ Oft habe der Sender das sogar „richtig gut“ gefunden.

Es sei „allerhöchste Zeit, dass wir das ändern“, sagte Klaas weiter. „Deshalb haben wir uns vorgenommen, heute die Quote von ProSieben mit Ihrer Hilfe auf Null herunter zu petern. Maximaler Misserfolg für alle Beteiligten. Projekt 0,0 Prozent.“ Joko ergänzte: „Wir werden sie heute anti-unterhalten und zwar indem wir Sie so extrem langweilen, bis auch die allerletzte Person abgeschaltet hat.“

Das Laufband am unteren Rand warb daraufhin für die Konkurrenz: zum Beispiel für eine Umwelt-Doku auf 3sat, ein oscar-nominiertes Drama auf Arte, den „Wilsberg“-Krimi auf ZDFneo, die wieder erweckte RTL-Show „Der Preis ist heiß“ oder die Netflix-Serie „Ozark“.

Zwischendurch Verbrauchertipps

Dazwischen waren Verbrauchertipps zu lesen, wie man die Zeit besser nutzt: „Backblech stark verbrannt? Jetzt aufstehen, mit Natron oder Backpulver einweichen und einfach säubern.“ Ihre eigene Sendung beschimpften Joko und Klaas im Fließtext als „quotenlose Frechheit“.

Die Viertelstunde endete, indem Joko und Klaas mit der geschrumpften Schlange am Bildschirmrand verschwanden. Nach und nach hatten sich in der Schlange vor ihnen die dunkel gekleideten Crewmitarbeiter von links nach rechts vorgearbeitet. Dazu das Laufband: „Falls Sie, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, in der verbleibenden Sendezeit noch eine Pointe oder Auflösung vermuten, müssen wir sie enttäuschen.“

ProSieben nahm die Aktion mit gespielter Empörung auf. „Dafür habt ihr gewonnen? DAFÜR? Uns fehlen die Worte“, twitterte der Sender am Abend. Am Donnerstag schrieb ProSieben dann: „War gestern irgendwas? Wir erinnern uns an nichts.“ Die zwei hatten in einer Show 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben erspielt, die sie frei einsetzen konnten. ProSieben hat auf das Programm nach eigenen Angaben keinen Einfluss. dpa