Promi Big Brother: alle Infos über die Kandidaten und Sendetermine der neuen Staffel ab dem 18.11. bei Sat.1

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Starbesetzung zum großen Jubiläum: Am 18. November startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“ bei Sat.1. © SAT.1/Marc Rehbeck

Am 18. November geht „Promi Big Brother“ in die nächste Runde. Hier gibt es alle Informationen zu den Kandidaten, den Sendezeiten und wo die Show nach Ausstrahlung gestreamt werden kann.

Köln – Dieses Jahr steht „Promi Big Brother“ ganz im Zeichen eines großen Jubiläums. Denn am 18. November startet bei Sat.1 die bereits zehnte Staffel des Reality-Hits. Um den runden Geburtstag gebührend zu feiern, hat sich der Sender 15 prominente Gäste ins Boot geholt, die sich in einer von Kameras überwachten Wohngemeinschaft sowohl täglichen Wettkämpfen als auch einander stellen.

„Promi Big Brother“: Marlene Lufen und Jochen Schropp als Moderatoren am Start

Wie auch in den Vorjahren werden die namhaften Teilnehmer von Jochen Schropp (43) und Marlene Lufen (51) begleitet. Das fröhliche Moderatoren-Duo steht ihnen dabei von ihrem Einzug in den Container bis zu ihrem unvermeidbaren Rausschmiss zur Seite. Wer die volle Reality-Dröhnung will, kann nach Sendeschluss auch bei „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ einschalten, wo Melissa Khalaj (33) und Jochen Bendel (54) die neuesten Folgen ausführlich diskutieren.

Diese Stars sind bei „Promi Big Brother“ 2022 dabei

Katy Karrenbauer (59): Schauspielerin bekannt aus „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ (RTL) sowie Teilnehmerin bei „Big Brother“ 2009

(59): Schauspielerin bekannt aus „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ (RTL) sowie Teilnehmerin bei „Big Brother“ 2009 Jeremy Fragrance (33): Parfüm-Influencer, TikTok-Star und ehemaliges Mitglied der Boygroup Golden Circle

(33): Parfüm-Influencer, TikTok-Star und ehemaliges Mitglied der Boygroup Golden Circle Patrick Hufen (52): TV-Star bekannt aus „Die Versicherungsdetektive“ (RTL), „Das perfekte Promi Dinner“ und „Comeback oder weg?“

(52): TV-Star bekannt aus „Die Versicherungsdetektive“ (RTL), „Das perfekte Promi Dinner“ und „Comeback oder weg?“ Jay Khan (41): Ehemaliges Mitglied der Boyband US5 und Teilnehmer bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2011

(41): Ehemaliges Mitglied der Boyband US5 und Teilnehmer bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2011 Tanja Tischewitsch (33): Kandidatin bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2014 und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

(33): Kandidatin bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2014 und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Sam Dylan (31): Reality-Star, bekannt aus „Prince Charming“, „Kampf der Realitystars“ und „Das große SAT.1 Promiboxen“

(31): Reality-Star, bekannt aus „Prince Charming“, „Kampf der Realitystars“ und „Das große SAT.1 Promiboxen“ Diana Schell (52): Homeshopping-Moderatorin beim Sender HSE und Playboy-Model

(52): Homeshopping-Moderatorin beim Sender HSE und Playboy-Model Walentina Doronina (22): Instagram-Influencerin und Kandidatin bei „Ex on the Beach“ und „Are You The One?“

(22): Instagram-Influencerin und Kandidatin bei „Ex on the Beach“ und „Are You The One?“ Jörg Dahlmann (63): DJ und ehemaliger Fußballkommentator bei Sky

(63): DJ und ehemaliger Fußballkommentator bei Sky Micaela Schäfer (39): Model, Moderatorin und ehemalige Teilnehmerin bei „Germany‘s Next Topmodel“

(39): Model, Moderatorin und ehemalige Teilnehmerin bei „Germany‘s Next Topmodel“ Menderes Bağcı (38): Kult-Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ und Dschungelcamp-Sieger 2016

(38): Kult-Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ und Dschungelcamp-Sieger 2016 Doreen Steinert (36): „Popstars“-Gewinnerin 2004, Mitglied der Band Nu Pagadi und Ex-Freundin von Rap-Star Sido (41)

(36): „Popstars“-Gewinnerin 2004, Mitglied der Band Nu Pagadi und Ex-Freundin von Rap-Star Sido (41) Jörg Knör (63): Stimmenimitator, Parodist und Bambi-Preisträger

(63): Stimmenimitator, Parodist und Bambi-Preisträger Jennifer Iglesias (24): „Love Island“-Siegerin 2022 und TV-Neuling

(24): „Love Island“-Siegerin 2022 und TV-Neuling Rainer Gottwald (56): Kickbox-Weltmeister 1986 und Boxmanager

„Promi Big Brother“ 2022: Sendetermine bei Sat.1

„Promi Big Brother“ startet am 18. November um 20:15 Uhr bei Sat.1. Bis zum großen Finale am 07. Dezember gibt es täglich neue Folgen aus den MMC Studios in Köln – denn der „große Bruder“ schläft bekanntlich nie.

Folge 1 : Freitag, 18 November 2022 um 20:15 Uhr

: Freitag, 18 November 2022 um 20:15 Uhr Folge 2 : Samstag, 19. November 2022 um 23:35 Uhr

: Samstag, 19. November 2022 um 23:35 Uhr Folge 3 : Sonntag, 20. November 2022 um 22:15 Uhr

: Sonntag, 20. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 4 : Montag, 21. November 2022 um 22:15 Uhr

: Montag, 21. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 5 : Dienstag, 22. November 2022 um 22:15 Uhr

: Dienstag, 22. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 6 : Mittwoch, 23. November 2022 um 22:15 Uhr

: Mittwoch, 23. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 7 : Donnerstag, 24. November 2022 um 22:15 Uhr

: Donnerstag, 24. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 8 : Freitag, 25. November 2022 um 22:15 Uhr

: Freitag, 25. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 9 : Samstag, 26. November 2022 um 22:15 Uhr

: Samstag, 26. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 10 : Sonntag, 27. November 2022 um 22:15 Uhr

: Sonntag, 27. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 11 : Montag, 28. November 2022 um 22:15 Uhr

: Montag, 28. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 12 : Dienstag, 29. November 2022 um 22:15 Uhr

: Dienstag, 29. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 13 : Mittwoch, 30. November 2022 um 22:15 Uhr

: Mittwoch, 30. November 2022 um 22:15 Uhr Folge 14 : Donnerstag, 1. Dezember 2022 um 22:15 Uhr

: Donnerstag, 1. Dezember 2022 um 22:15 Uhr Folge 15 : Freitag, 2. Dezember 2022 um 22:15 Uhr

: Freitag, 2. Dezember 2022 um 22:15 Uhr Folge 16 : Samstag, 3. Dezember 2022 um 22:15 Uhr

: Samstag, 3. Dezember 2022 um 22:15 Uhr Folge 17 : Sonntag, 4. Dezember 2022 um 22:15 Uhr

: Sonntag, 4. Dezember 2022 um 22:15 Uhr Folge 18 : Montag, 5. Dezember 2022 um 22:15 Uhr

: Montag, 5. Dezember 2022 um 22:15 Uhr Folge 19 : Dienstag, 6. Dezember 2022 um 22:15 Uhr

: Dienstag, 6. Dezember 2022 um 22:15 Uhr Folge 20: Mittwoch, 7. Dezember 2022 um 20:15 Uhr

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Folge verpasst? „Promi Big Brother“ bei Joyn und Sat.1 im Stream schauen

Nicht verzagen, wenn abends mal keine Zeit zum Fernsehen ist. Wer „Promi Big Brother“ verpasst, kann die neuen Folgen online bequem nachholen und die Abenteuer im Container so auch außerhalb der Sendezeiten problemlos mitverfolgen. Sowohl bei Joyn als auch in der Sat.1-Mediathek stehen die Episoden nach Ausstrahlung kostenlos zum Streamen bereit. Wer den TV-Spaß ohne Werbung genießen will, kann sich ebenfalls bei Joyn PLUS+ registrieren – nach einem Gratismonat zahlt man dort monatlich 6,99 Euro. Verwendete Quellen: Sat.1