„Promi Big Brother“-Container füllt sich: Das sind die nächsten fünf Kandidaten

Für die Jubiläumsausgabe im „Promi Big Brother“-Container hat Sat.1 nun die Namen fünf weiterer Stars verraten. Darunter ein bekannter Reality-Star und ein Skandal-Streamer.

Update vom 11. November 2023: Der „Promi Big Brother“-Container füllt sich. Nachdem Sat.1 die ersten fünf Kandidaten schon bekannt gegeben hat, verrät der Sender nun die nächsten fünf. Mit dabei sind neben Peter Klein, Yeliz Koc, Patricia Blanco, Dilara Kruse und Dominik Stuckmann außerdem diese Promis: Skandal-Streamer Ron Bielecki, Schauspielerin Manuela Wisbeck, Reality-Star Matthias Mangiapane, Influencerin und Reality-Star Paulina Ljubas und Magier Philo.

Matthias Mangiapane, Manuela Wisbeck, Ron Bielecki, Paulina Ljubas und Philo kommen zu „Promi Big Brother“. © SAT.1 / Nadine Rupp

Erstmeldung vom 6. November 2023: Köln – Peter Klein (54) und Yeliz Koc (30) bekommen Zuwachs im „Promi Big Brother“-Container. Wie SAT.1 am Montagmorgen (6. November) auf seiner Website und auf Instagram bekannt gegeben hat, stehen drei weitere Namen für die Jubiläumsausgabe der Reality-Show fest. Neben Klein und Koc werden ebenfalls Reality-Star Patricia Blanco (52), Spielerfrau Dilara Kruse (35) und Bachelor Dominik Stuckmann (31) in den Container ziehen.

„Promi Big Brother“-Fans dürfen „das Beste“ von Patricia Blanco erwarten

Neben ihrer On-off-Beziehung mit dem Selfmade-Millionär Andreas Ellermann, hat die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco vor allem durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten Schlagzeilen gemacht. Zuletzt war die 52-Jährige bei „Promis unter Palmen“ (2021) und „Die Festspiele der Reality-Stars“ (2021) zu sehen. Im Interview mit SAT.1 verrät Blanco: „Meine Problemzonen habe ich bearbeitet. Das Gute ist: sie langen noch nie hinter meiner Stirn. Also erwartet nur das Beste von mir.“ Fans der 52-Jährigen dürfen sich also freuen!

„Promi Big Brother“ mit Spielerfrau und Bachelor

Zu den unbekannteren Bewohnern der Jubiläumsausgabe gehört die Ehefrau von Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse (35). „Mich kennt zwar keiner, aber ich rocke das Ding“, verspricht die 35-Jährige, die mit ihrem Ehemann einen gemeinsamen YouTube-Kanal namens „Die Kruses“ betreibt. Zumindest ihren gut 40.300 Abonnenten wird der Name Dilara Kruse dann etwas sagen. Weiter verrät die Spielerfrau, dass sie in ihrer „Art und Weise“ immer sage, was sie denke. „Noch schlimmer als die 24-Stunden-Überwachung“, wird für die 35-Jährige das Zusammenleben mit fremden Menschen auf engem Raum sein, verrät sie im Gespräch mit dem Sender.

Rosenkavalier Dominik Stuckmann, der 2022 im Dating-Format „Der Bachelor“ nach seiner großen Liebe gesucht hat, will sich bei „Promi Big Brother“ scheinbar von einer anderen Seite zeigen. „Ich bin nicht hier, um Rosen zu verteilen, sondern um zu gewinnen und Geschichte zu schreiben“, kündigt der 31-Jährige an. Die elfte Staffel von „Promi Big Brother“ startet am 18. November um 18 Uhr mit dem 24-Stunden-Livestream auf Joyn PLUS+. Ab Montag, den 20. November, gibt es täglich neue Folgen live auf SAT.1 und Joyn.

Sie ziehen bei „Promi Big Brother“ ein: Patricia Blanco, Dominik Stuckmann, Dilara Kruse (v.l.n.r.). © SAT.1/Nadine Rupp

Apropos „Promi Big Brother": 2023 gibt es eine Wildcard für den Einzug ins „Promi Big Brother"-Haus. Auch Marco Cerullo und Christina Grass möchten sich qualifizieren.