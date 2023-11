„Promi Big Brother“ gegen DFB-Länderspiel und „Bauer sucht Frau“: Niederlage im Quoten-Dreikampf

Am Dienstagabend war im TV das Verschiedenste geboten: „Promi Big Brother“ auf Sat.1, eine neue Folge „Bauer sucht Frau“ auf RTL und sogar ein Fußball-Länderspiel im ZDF. Wer konnte sich in Sachen Quoten durchsetzen?

Köln / Mainz – Im TV war am Dienstagabend (22. November) für die verschiedensten Geschmäcker etwas dabei: Auf RTL lief um 20.15 Uhr die zweite Folge der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel. Auch „Promi Big Brother“ ging zur Primetime auf Sat.1 mit der zweiten Folge an den Start. Für Sport-Fans begleitete das ZDF das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Österreich ab 20.25 Uhr. Die Quoten waren entsprechend umkämpft – doch wer konnte sich durchsetzen?

„Promi Big Brother“, „Bauer sucht Frau“ und Fußball-Länderspiel: Wer holt den Quotensieg?

Bei „Bauer sucht Frau“ geht es nicht nur romantisch zu, sondern auch ein Eifersuchtsdrama bei Siegfrieds Hofdamen sorgt für Aufregung. Hart umkämpft sind aber nicht nur die Herzen der TV-Bauern, sondern auch die Quoten zur Primetime. Der Dreikampf zwischen „Promi Big Brother“, „Bauer sucht Frau“ und dem DFB-Länderspiel war besonders spannend.

Wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht, schlugen sich sowohl „Promi Big Brother“ als auch „Bauer sucht Frau“ tapfer gegen das sonst deutlich dominierende Fußballspiel. Zwar landete das Match zwischen Deutschland und Österreich im ZDF in der jüngeren Zielgruppe mit 2,07 Millionen Zuschauern und einer Quote von 34,1 Prozent auf Platz eins, doch die Konkurrenz hielt gut mit. „Bauer sucht Frau“ brachte es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 0,73 Milliionen Zuschauern auf eine Quote von 11,8 Prozent. „Promi Big Brother“ erreichte ebenfalls mit 0,63 Millionen Zuschauern eine solide Quote von 10,2 Prozent.

„Promi Big Brother“ auf dem Abstellgleis: Öffentlich-rechtliche Sender beim Gesamtpublikum auf Erfolgskurs

Auch beim Gesamtpublikum holte sich das Fußball-Länderspiel den Tagessieg. Hier glänzte zur Primetime aber auch die ARD mit einer neuen Folge von „Die Heiland - Wir sind Anwalt“. Mit 4,10 Millionen Zuschauern holte die Serie eine Quote von 14,6 Prozent und bringt das ZDF damit auf Platz zwei. Beim Quotenkampf zur Primetime kommt „Bauer sucht Frau“ dann erst auf Platz drei.

Bei „Promi Big Brother“ ist direkt in den ersten Folgen schon einiges los. Insbesondere Iris und Peter Klein stehen mit ihrem Rosenkrieg im Fokus. Doch auch Jürgen Milski polarisierte bereits, indem er über seinen Ex-Kumpel Zlatko herzog. Verwendete Quellen: dwdl.de