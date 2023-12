„Ekelhafte Dramaqueen“: „Promi Big Brother“-Fans zerreißen Matthias Mangiapane für Normierungszoff

Kurz vor dem Finale fliegen bei „Promi Big Brother“ nochmal die Fetzen. Matthias Mangiapane legt sich mit so ziemlich jedem im TV-Container an und kassiert dafür nun Kritik von den Fans.

Berlin – Endspurt bei „Promi Big Brother“ 2023: Am Montag (4. Dezember) wird schon der Gewinner der diesjährigen Staffel gekrönt. In den letzten zwei Wochen ging es – für Container-Verhältnisse – relativ ruhig zu. Nicht einmal der Einzug von Iris Klein sorgte für das erhoffte TV-Drama. Kurz vor dem Finale sorgt jetzt Matthias Mangiapane für ordentlich Zoff, was bei den Fans gar nicht gut ankommt.

Weil er nominiert wurde: Matthias Maniapane teilt gegen „Promi Big Brother“-Teilnehmer aus

Doch was ist nun eigentlich passiert, dass Matthias Mangiapane plötzlich so austickt? Er wurde neben Iris Klein und Markus Strecker von Yeliz Koc für den Auszug nominiert und das, obwohl er sie kurz vorher zur Containerchefin ernannt hatte. Er fühlt sich betrogen und lässt das Yeliz auch lautstark wissen: „Versetz dich in meine Lage und denk drüber nach und komm nicht mit: Matthias ist hier zum Krach machen. Wenn ich Krach machen wollte, könnte ich jetzt richtig Zirkus machen“.

Beim Rundumschlag von Matthias Mangiapane bekommt auch Dilara etwas ab. Er hält die Spielerfrau nämlich für zu inkompetent für das anstehende Spiel. „Matthias hat mir das Gefühl gegeben, dass ich zu nichts zu gebrauchen bin. Das ist nicht schön. Vielleicht dachte der, ich bin zu doof“, klagt Dilara Yeliz ihr Leid

Doch damit nicht genug. Matthias versucht zusätzlich noch Stimmung gegen Yeliz zu machen. In Gesprächen mit den anderen „Promi Big Brother“-Kandidaten lässt er immer wieder fiese Spitzen gegen sie fallen.

„Ekelhafte Dramaqueen“: „Promi Big Brother“-Fans zerreißen Matthias Mangiapane für Normierungszoff

Der Zoff und die gehässigen Kommentare machen Yeliz schwer zu schaffen. Da ist es also kein Wunder, dass ihre erste Wahl bei der Nominierung dann auf Matthias fällt: „Ich habe keine Nerven mehr, mir ständig diese Sticheleien und Flüstereien anhören zu müssen“. Ähnlich dürfte es wohl auch den TV-Zuschauern gehen.

„Der ist noch genauso falsch, prollmäßig und hinterlistig, wie er es in allen bisherigen Formaten war“, so das vernichtende Urteil eines X-Nutzers (früher Twitter). „Der wird bestimmt die nächsten 5 Jahre noch herumjammern, dass Yeliz ihn mal bei Promi BB nominiert hat“, so ein anderer Kommentar. „Der Typ ist einfach eine unsympathische und ekelhafte Dramaqueen“, schließt sich dieser TV-Zuschauer an. „Heute sehen wir endlich den echten Mangiapane“, kommentiert dieser Fan enttäuscht.

Apropos „Promi Big Brother“: War das die große Versöhnung von Iris und Peter Klein? Die beiden ließen kein gutes Haar aneinander. Doch nun überraschen die beiden mit einer emotionalen Geste. Verwendete Quellen: Sat.1/ Promi Big Brother – Folge vom 2. Dezember 2023 & Twitter