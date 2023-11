„Promi Big Brother“-Geständnis: Yeliz Koc war anderthalb Jahre mit einer Frau zusammen

Yelic Koc erzählt im „Promi Big Brother“-Container freimütig von ihrem Liebesleben. Dabei verriet sie nun auch, dass sie schon eine Beziehung mit einer Frau geführt hat.

Köln – Reality-TV-Star Yeliz Koc (30) hat schon in mehreren TV-Formaten nach der großen Liebe gesucht, war aber weder bei „Der Bachelor“ noch bei „Make Love Fake Love“ erfolgreich. Mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) hat die Influencerin ein Kind, derzeit ist sie in der Kennenlernphase mit dem Reality-TV-Star Yasin Mohamed (32). Yeliz‘ Liebesleben sorgte somit schon für so manche Schlagzeile, ein Detail aus ihrer Vergangenheit hatte sie jedoch bis dato geheim gehalten: Die „Promi Big Brother“-Kandidatin führte auch eine Beziehung mit einer Frau.

Yeliz Koc über ihre Verflossene: „Sie trug kurze Haare und kleidete sich wie ein Junge“

Während einer Gesprächsrunde mit ihren Mitbewohnern bei „Promi Big Brother“ gab sie preis, dass sie als Teenagerin für anderthalb Jahre mit einer Frau zusammen war. „Meine Familie und meine Freunde von früher wissen davon. Aber eigentlich weiß es niemand. Wir waren zusammen, als ich etwa 15 Jahre alt war“, erklärte Koc.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte die 30-jährige Mutter einer zweijährigen Tochter jedoch, dass eine Beziehung mit einer Frau für sie mittlerweile nicht mehr infrage käme. „Ich stehe immer noch nur auf Männer. Die Frau, mit der ich zusammen war, trug kurze Haare und kleidete sich wie ein Junge“, fügte die Hannoveranerin hinzu.

Genau wie Yeliz: Auch „Promi Big Brother“-Mitstreiterin Paulina Ljubas sammelte Erfahrungen mit Frauen

Yeliz Koc ist nicht die einzige Bewohnerin des „Promi Big Brother“-Containers, die sexuelle Erfahrungen mit Frauen gemacht hat. Auch die 26-jährige Reality-TV-Teilnehmerin Paulina Ljubas (26) hat es ausgetestet: „Die Frau, mit der ich etwas hatte, war sehr feminin. Aber ich merke zum Beispiel auch: Ich könnte nicht mit einer Frau zusammen sein. Ich fühle mich in dieser Hinsicht nur zu Männern hingezogen“, lautete auch ihr Fazit

Iris Klein hat im TV-Container derweil ganz andere Sorgen. Ihr macht das Zusammenleben mit ihrem Ex Peter zu schaffen. Tochter Daniela Katzenberger leidet vor dem Fernseher mit Mama Iris wegen des „Promi Big Brother“-Dramas. Verwendete Quelle: Sat.1 / „Promi Big Brother“