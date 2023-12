Große Emotionen bei „Promi Big Brother“: Iris Klein und Ex Peter liegen sich weinend in den Armen

Von: Elena Rothammer

Drucken Teilen

War das die große Versöhnung? Bei „Promi Big Brother“ ließen Iris Klein und ihr Ex kein gutes Haar aneinander. Doch nun überraschen die beiden mit einer emotionalen Geste.

Köln – Schon vor dem TV-Start waren sie das große Gesprächsthema: Iris Klein (56) zog nach der öffentlichen Schlammschlacht auch noch zu ihrem Ex Peter (56) in den „Promi Big Brother“-Container. Dort knüpften die Noch-Eheleute da an, wo sie zuvor aufgehört hatten. Iris machte ihrem Verflossenen immer wieder Vorwürfe, dieser wiederum wollte von nichts wissen. Doch mit einer Abschlussszene rührt das Ex-Paar nun doch.

Iris Kleins „Promi Big Brother“-Abschied: Ex Peter weint

Für Iris Klein sind die Tage bei „Promi Big Brother“ gezählt. Sie muss am Freitagabend (1. Dezember) ihre Koffer packen. Die Entscheidung zwischen ihr und Matthias Mangiapane (40) fällt zwar knapp aus, doch am Ende ist Iris raus. Von ihren Mitstreitern wird die Mama von Daniela Katzenberger (37) herzlich verabschiedet – sogar von Peter Klein.

10 Jahre „Promi Big Brother“: Diese Skandale bleiben unvergessen Fotostrecke ansehen

Die Szene ist ebenso überraschend, wie rührend. Lange halten sich Peter und Iris im Arm. Dabei weint nicht nur die Ausgeschiedene, sondern auch bei dem 56-Jährigen kullern die Tränen. Am Ende hat Iris sogar wohlwollende Worte für ihren Ex übrig. „Ich denke, wir werden uns draußen nochmal treffen, ganz privat unter vier Augen“, meint sie im Exit-Interview und wünscht Peter, „dass er das Ding rocken wird.“

Iris und Peter Klein tränenreiche „Promi Big Brother“-Umarmung: Die Zuschauer diskutieren

Bei den „Promi Big Brother“-Zuschauern sorgt diese Entwicklung für Diskussionen. „Ich hoffe, dass Peter und Iris das für sich klären können, außerhalb der Öffentlichkeit“, schreibt ein User auf X, vormals Twitter. „Die Umarmung von Iris und Peter hat gezeigt, dass in diesem ganzen Medienwirrwarr echte Gefühle einer langjährigen Beziehung im Spiel sind. Tut mir für beide leid“, meint ein weiterer. Andere hingegen sind froh, dass das ganze TV-Drama jetzt ein Ende hat.

War das die große Versöhnung? Bei „Promi Big Brother“ ließen Iris Klein und ihr Ex kein gutes Haar aneinander. Doch nun überraschen die beiden mit einer emotionalen Geste. © Sat.1 & Sat.1

Damit hat Peter Klein seine persönliche Challenge – nämlich länger in dem TV-Format zu verharren als Iris – bewältigt. Die 56-Jährige hat ihre Sendezeit aber eifrig genutzt. Zuletzt berichtete Iris Klein bei „Promi Big Brother“ noch, dass sie sich von einem Prinzen adoptieren lassen will. Verwendete Quellen: Sat.1; Twitter.de