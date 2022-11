„Ganz fremd“: Julian F.M. Stoeckel kennt „Promi BB“-Jeremy Fragrance als schüchternes Model

Ausgerechnet Jeremy Fragrance (r.) soll früher ein netter und zurückhaltender Typ gewesen sein © IMAGO / Frank Sorge & SAT1

Ist Jeremy Fragrance eigentlich ganz schüchtern und introvertiert? Im After-Talk zu „Promi Big Brother“ macht Julian F.M. Stoeckel pikante Enthüllungen.

Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet Jeremy Fragrance (33) soll früher ein netter und zurückhaltender Typ gewesen sein. In der aktuellen „Promi Big Brother“-Staffel lernen die TV-Zuschauer den Influencer dagegen von einer ganz anderen Seite kennen. So weigert sich der Netz-Star partout, seinen weißen Anzug abzulegen und polarisiert immer wieder mit seinen Attitüden. Aus diesem Grund verscherzte es sich Jeremy schnell mit seinen Mitbewohnern und eckte ganz besonders bei Reality-TV-Star Walentina Doronina (22) an.

Julian F.M. Stoeckel (35) deckt nun eine ganze andere Persönlichkeit des Parfüm-Liebhabers auf. Erstmals habe er Jeremy vor elf Jahren kennengelernt, als dieser für seine eigene Schmuckkollektion modeln sollte. „Da war er Jeremy Williams damals noch. [...] Der stand als Model vor der Kamera in bunten Unterhöschen“, plauderte der Modedesigner bei „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ aus.

Den Social-Media-Star habe er damals als „ganz nett und ganz schüchtern“ erlebt. Umso überraschter sei Julian von Jeremys Auftritt in der Container-WG. „Diese Art von Figur, die er da so zelebriert, ist mir ganz fremd“, offenbarte er. „Ich habe das Gefühl, der hat eine Wesensveränderung um 360 Grad gemacht. Ich glaube auch, der hat sich noch gar nicht gefunden.“

Julian F.M. Stoeckel findet: Jeremy Fragrance hat keinen Charakter

Der Fashion-Guru ist davon überzeugt, dass Jeremy seine echte Persönlichkeit versteckt. „Dieses Signature-Dingsbumms mit seinem ollen weißen Anzug, ich glaube, das ist eine Art Schutzpanzer und wenn er den auszöge, wäre er vielleicht nur noch der kleine Daniel oder der kleine Jeremy Williams“, lautete seine kritische Meinung.

Sowohl damals als auch heute könne ihn der TikTok-Star nicht von sich überzeugen. „Als der bei mir Model war für die Shows... der hatte gar keinen Charakter. Der war wie eine Hülle“, berichtete Julian. Es bleibt abzuwarten, ob Jeremy Fragrance bei „Promi Big Brother“ noch andere Facetten von sich zeigt und die Gunst seiner Mitbewohner damit zurückgewinnen kann.