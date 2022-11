Jay Khan, Sam Dylan, Jörg Dahlmann: Sat.1 gibt alle „Promi Big Brother“-Kandidaten bekannt

Teilen

Big Brother läutet die nächste Runde im Promi-Wettkampf ein! Diese zwölf Kandidaten kämpfen in der neuen Staffel der Reality-Show um den Sieg.

Endlich hat das Rätselraten ein Ende! Bereits am Freitag (18. November) geht „Promi Big Brother“ in die nächste Runde. Zur Prime-Time um 20.15 Uhr werden zwölf Kandidaten in den Container ziehen und sich unter konstanter Kamerabeobachtung beweisen müssen. Als Belohnung winkt eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro. Nun hat Sat.1 endlich alle Kandidaten für diese Staffel bekannt gegeben. Mit dabei ist unter anderem der ehemalige Boyband-Star Jay Khan (40).

Der Sänger hat bereits Erfahrung mit Reality-TV: 2011 zog er ins Dschungelcamp und belegte dort den vierten Platz. In Erinnerung blieb den Zuschauern aber vor allem seine Lagerfeuer-Romanze mit Mitcamperin und Ex-Bro’Sis-Mitglied Indira Weis (43). Mittlerweile hat Jay Khan seinem Playboy-Leben abgeschworen und befindet sich in einer glücklichen Beziehung. Das Flirten vor der Kamera überlässt er also lieber anderen. Über sich selbst sagt der Musiker: „Ich muss mich nicht in jeden Konflikt einbringen, bin aber nicht nur konsequent der stille Beobachter.“

Am 18. November startet die zehnte Staffel von „Promi Big Brother“. Nun hat Sat.1 die komplette Besetzung bekannt gegeben. 12 tapfere Promis werden in den Container ziehen. © SAT.1/Marc Rehbeck; SAT.1/Christoph Köstlin (Fotomontage)

„Promi Big Brother“: Diese Stars gehen ins Rennen

Auch Sam Dylan (31) mischt bei „Promi Big Brother“ mit. Der Reality-Star kann auf seinem Lebenslauf zahlreiche Teilnahmen an TV-Shows vorweisen. Die Fans kennen ihn unter anderem aus „Prince Charming“, „Kampf der Realitystars“ und „Das große Sat.1 Promiboxen“. Trotzdem denkt Sam nicht, dass er seinen Mitstreitern gegenüber im Vorteil ist. „Jede Show ist komplett anders. Gerade bei ‚Promi Big Brother‘ weiß man nie, was passiert und wo man landet“, erklärt er.

Ebenfalls mit dabei ist Jörg Dahlmann (63). Der Fußball-Kommentator zeigt sich im Vorfeld traurig, dass er wegen seiner Show-Teilnahme die WM verpassen wird. Das „schmerze“ ihn als eingefleischter Fan sehr. Trotzdem wollte er unbedingt an der Sendung teilnehmen „und da musste ich diese Kröte einfach schlucken“, so Dahlmann.

Außerdem ziehen die Reality-Stars Tanja Tischewitsch (33), Micaela Schäfer (39) und Jennifer Iglesias (24) in den Promi-Container. Auch Influencerin Walentina Doronina (22), Homeshopping-Moderatorin Diana Schell (52), „Popstars“-Gewinnerin Doreen Steinert (36), Box-Manager Rainer Gottwald (56) und Komiker Jörg Knör (63) sind mit von der Partie. Die Runde komplett macht DSDS-Kult-Kandidat Menderes Bağcı (38).