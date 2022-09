Menderes Bagci ist erster Kandidat von „Promi Big Brother“

Menderes Bagci wurde als Dauer-Kandidat bei DSDS bekannt. © Eventpress rh via www.imago-images.de

In weniger als zwei Monaten geht die Reality-TV-Show endlich in die nächste Runde. Mit dabei soll auch DSDS-Paradiesvogel Menderes Bagci sein.

Dieses Jahr müssen sich „Promi Big Brother“-Fans in Geduld üben: Erst ab dem 18. November wird die neue Staffel der Reality-Show ausgestrahlt. Normalerweise zeigt Sat.1 das Format bereits im August – dieses Mal ist alles jedoch ein wenig anders. Weil die Sendung 2022 ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, wurde der Staffelauftakt auf den Spätherbst verschoben. Bis dahin wird natürlich fleißig spekuliert, wer wohl in den Container einzieht. Die Bild-Zeitung will nun erfahren haben, dass DSDS-Kultkandidat Menderes Bagci (37) einer der zwölf Bewohner ist.

Reality-TV-Erfahrung kann der Entertainer bereits vorweisen: 2016 nahm er bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und gewann die Zuschauer-Herzen im Flug. Vom unwahrscheinlichen Außenseiter mauserte sich Menderes dank viel Kampfgeist zum großen Helden des Dschungelcamps. Im Finale konnte er sich letztendlich gegen Thorsten Legat (53) und Sophia Vegas (35) durchsetzen und wurde zum Dschungelkönig gekrönt.

Sein Sieg schien Menderes jede Menge Selbstbewusstsein gegeben zu haben. Im Gespräch mit RTL freute sich der Ballermann-Sänger damals darüber, dass er seinen Kritikern beweisen konnte, was er wirklich drauf hat. „Im Vorfeld haben mir die Leute immer gesagt ‚Er wird schon nach drei bis vier Tagen aufgeben‘ oder sie trauen mir gar nichts zu und letztendlich hab‘ ich all die Leute vom Gegenteil überzeugt und das ist ein tolles Gefühl“, jubelte er.

Menderes Bagci: Seine Ausdauer wurde belohnt

Bei „Promi Big Brother“ könnte Menderes also nahtlos dort weitermachen, wo er im Dschungel aufgehört hatte. Ob er auch dieses Mal als Sieger hervorgeht, wird sich zeigen. Als Preisgewinn locken 100.000 Euro. Moderiert wird die Sendung wieder live aus Köln von Jochen Schropp (43) und Marlene Lufen (51).

Am besten bekannt ist Menderes Bagci natürlich für seine zahlreichen Casting-Auftritte bei „Deutschland sucht den Superstar“. Insgesamt 15-mal versuchte der Möchtegern-Sänger, Dieter Bohlen (68) und Co. von seinem musikalischen Talent zu überzeugen. Dreimal schaffte es Menderes sogar bis in den Recall. Seine Hartnäckigkeit und Willensstärke brachten dem Paradiesvogel schnell eine große Fangemeinde ein. Auf Instagram folgen ihm derzeit rund 78.000 Follower.