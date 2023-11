„Promi Big Brother“ 2023: Sat.1 schickt zum elften Mal Stars in den Container

„Promi Big Brother“ ist die mit Stars und Sternchen gespickte Variante von „Big Brother“, der Urmutter des Reality-TV. Auch 2023 leben zwölf deutsche Promis wieder unter ständiger Kamerabeobachtung und werden vor verschiedene Herausforderungen gestellt.

„Promi Big Brother“ basiert auf dem Konzept von „Big Brother“: Prominente leben mehrere Wochen unter Kameraüberwachung.

Ab dem 20. November 2023 läuft in Deutschland die elfte Staffel.

„Promi Big Brother“ 2023 wird täglich ausgestrahlt, derzeit sind Sendetermine bis zum 1. Dezember bekannt. An welchem Tag das Finale stattfindet und wie lange die Staffel dauert, ist allerdings noch offen.

Berlin – Bekannte Stars über mehrere Wochen auf engem Raum zusammengepfercht und unter permanenter Beobachtung: Das ist das Grundkonzept von „Promi Big Brother“. Fast noch reizvoller als die Duelle der Teilnehmer sind die potenziellen Enthüllungen der Promis vor laufender Kamera.

„Promi Big Brother“: Die Geschichte der Show

Vor „Promi Big Brother“ war „Big Brother“: Die in den Niederlanden von Endemol erfundene Show gilt als Urmutter des modernen Reality-Trash-TV. Teilnehmer verbringen mehrere Monate unter ständiger Kamerabeobachtung in einem speziell umgebauten Fernsehstudio, das „Container“ genannt wird. Das Fernsehpublikum kann die Aktivitäten im Container als Stream online verfolgen oder im Live-Ticker die aktuellsten News nachlesen. Dazu werden im Fernsehen tägliche Zusammenschnitte live und später als Wiederholung ausgestrahlt. „Big Brother“ wurde zu einem weltweiten Phänomen, das in über 70 Ländern zu sehen war.

Der britische Sender Channel 4 hatte als Erster die Idee einer Version mit prominenten Teilnehmern, die 2001 als „Celebrity Big Brother“ ausgestrahlt wurde. In Deutschland sollte es noch bis 2013 dauern, ehe Sat.1 eine deutschsprachige Ausgabe unter dem Titel „Promi Big Brother“ lancierte. Anders als die normalen Teilnehmer von „Big Brother“ verbringen die Prominenten jedoch stets nur einige Wochen im Container. Das deutsche Big-Brother-Haus befindet sich auf dem Gelände der MMC-Studios in Köln-Ossendorf.

„Promi Big Brother“ 2023: Das Konzept der Show

Die Teilnehmer ziehen für mehrere Wochen in ein von der Außenwelt abgeschottetes, umgebautes Fernsehstudio mit mehreren Zimmern, das als Container bezeichnet wird. Alle Zimmer sind mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet. Die Kommunikation mit dem Sender erfolgt über eine Computerstimme, die „Big Brother“ genannt wird.

Im Rahmen der Show müssen die Teilnehmer von „Promi Big Brother“ verschiedene Aufgaben erledigen oder sich in Wettbewerben und Duellen messen.

„Promi Big Brother“: Die wichtigsten Änderungen im Laufe der Jahre

Mit jeder neuen Staffel wurde „Promi Big Brother“ verändert, um die Show für die Zuschauer spannender zu gestalten und für Abwechslung zu sorgen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Staffel 2: Zum ersten Mal wurde der Container in einen luxuriösen Bereich (den Himmel) und einen schlichten Keller unterteilt. Jeden Tag wählten die Bewohner des Himmels einen Kellerbewohner aus, der zu ihnen ziehen durfte. Das Fernsehpublikum entschied, wer im Gegenzug den Himmel verlassen musste.

Staffel 3: Die Duell-Arena wurde hinzugefügt, in der Teilnehmer zu Duellen antreten mussten.

Staffel 4: Aus dem Keller wurde nun ein Kanal, der einem städtischen Abwasserkanal nachempfunden war. Ratten inklusive.

Staffel 5: Statt Keller und Kanal gab es in dieser Staffel von „Promi Big Brother“ „Alles oder nichts“. Für die Bewohner der ärmlichen Hälfte wurde der Münzautomat Big Spender aufgestellt. Bei der täglichen TV-Show aus Köln-Ossendorf gab es kein Live-Publikum mehr und auch der Stream, über den die Teilnehmer rund um die Uhr verfolgt werden konnten, wurde abgeschafft.

Staffel 6: Die beiden Wohnhälften hießen nun Villa und Baustelle. Zum ersten Mal wurde die Zuschauerbox eingeführt: Das Publikum stimmte per Televoting über einen Gegenstand ab, der den Teilnehmern in den Container geliefert wurde.

Staffel 7: Diesmal gab es bei „Promi Big Brother“ ein Luxuscamp und ein Zeltlager. Den Zeltlager-Bewohnern stand ein kleiner Supermarkt zur Verfügung, in dem sie Einkäufe tätigen konnten.

Staffel 8: Im Jahr 2020 ging es ins Märchenland, und zwar entweder in ein Märchenschloss oder in den Märchenwald. Aus dem Supermarkt wurde ein Knusperhäuschen und aus dem Big Spender ein Wunschbaum. Dazu wurde die Show erstmals um eine Woche verlängert und das Teilnehmerfeld entsprechend aufgestockt.

Staffel 9: Der große Bruder schickt die Promis ins All: In diesem Jahr ist der Weltraum das Motto bei „Promi Big Brother“.

Staffel 11: Das „Promi Big Brother“-Haus besteht dieses Mal aus einzelnen Containern, die im Quadrat mit einem in der Mitte liegenden Innenhof zu einer großen Wohnfläche verbunden werden. Das Prinzip einer luxuriösen und einer spartanischen Seite des Hauses fällt komplett weg.

Die Auswahl der Gewinner

In der letzten Woche von „Promi Big Brother“ beginnt der Eliminierungsprozess: Die Bewohner des Containers nominieren die Teilnehmer, die gehen sollen. Das Publikum fällt die Entscheidung darüber per Televoting. Der eigentliche Gewinner wird im Finale unter den noch verbliebenen Kandidaten ermittelt.

Anders als bei der regulären Version behält der Gewinner von „Promi Big Brother“ das Preisgeld in der Regel nicht für selbst, sondern spendet es einer Wohltätigkeitsorganisation. Es gab jedoch auch Ausnahmen. So bekannte sich Werner Hansch nach dem Gewinn der achten Staffel zu seiner Spielsucht und gab an, das gewonnene Geld zur Schuldentilgung zu nutzen. Der ehemalige Sport-Moderator war mit 82 Jahren nicht nur der älteste Kandidat der Show, sondern auch der älteste Gewinner von „Promi Big Brother“ weltweit.

„Promi Big Brother“: Übertragung und Moderatoren

Die erste Staffel von „Promi Big Brother“ wurde von Oliver Pocher und Ilka Bessin (in Form ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn) moderiert.

Anschließend übernahm Jochen Schropp die eigentliche Moderation alleine, während Bessin in der zweiten und dritten Staffel als Sidekick agierte. Diese Aufgabe übernahmen in der vierten Staffel Désirée Nick und Aaron Troschke.

In der fünften Staffel wurde der Sidekick wieder abgeschafft und Jochen Bendel kam als zweiter Moderator hinzu. In der sechsten Staffel übernahm Marlene Lufen für ihn. Sie und Jochen Schopp moderieren seither die tägliche Hauptsendung auf Sat.1.

Diese wird durch das Format „Promi Big Brother – die Late Night Show“ auf dem Spartensender sixx ergänzt, das von Jochen Bendel und Melissa Khalaj moderiert wird. Dazu kommen verschiedene Webformate, darunter ein täglicher Stream bei Joyn, dem Streamingportal von ProSiebenSat.1 Media, und ein Stream bei Instagram.

„Promi Big Brother“: Teilnehmer der 1. Staffel

Jenny Elvers-Elbertzhagen (Gewinnerin)

Natalia Osada

Marijke Amado

Simon Desue

Martin Semmelrogge

Manuel Charr

Fancy

Georgina Fleur

Jan Leyk

Lucy Diakovska

Percival Duke-Hall

Sarah Joelle Jahnel

Ein weiterer Kandidat war US-Star David Hasselhoff, der jedoch am fünften Tag schon wieder auszog. Keine offizielle Kandidatin war seine ehemalige Baywatch-Kollegin Pamela Anderson, die die letzten vier Tage vor dem Finale in den Container von „Promi Big Brother“ zog.

„Promi Big Brother“: Die Kandidaten aus Staffel 2

Aaron Troschke (Gewinner)

Claudia Effenberg

Ronald Schill

Paul Janke

Michael Wendler

Hubert Kah

Alexandra Rietz

Mia Julia Brückner

Liz Baffoe

Ela Tas

Mario-Max Prinz zu Schaumburg-Lippe

Janina Youssefian

„Promi Big Brother“: Bewohner aus Staffel 3

David Odonkor (Gewinner)

Menowin Fröhlich

Nino de Angelo

Sarah Nowak

Julia Jasmin Rühle

Désirée Nick

Nina Kristin Fiutak

Anja Schüte

Wilfried Gliem

Judith Hildebrandt

Michael Ammer

Daniel Köllerer

„Promi Big Brother“: Die Kandidaten in Staffel 4

Benjamin Tewaag (Gewinner)

Cathy Lugner

Mario Basler

Natascha Ochsenknecht

Jessica Paszka

Frank Stäbler

Joachim Witt

Isa Jank

Marcus von Anhalt

Robin Bade

Stephen Dürr

Dolly Dollar

Edona James (musste den Container nach nur sechs Tagen wegen Regelverstößen verlassen)

„Promi Big Brother“: Die Teilnehmer aus Staffel 5

Jens Hilbert (Gewinner)

Milo Moiré

Willi Herren

Dominik Bruntner

Eloy de Jong

Evelyn Burdecki

Steffen von der Beeck

Sarah Kern

Claudia Obert

Sarah Knappik

Zachi Noy

Maria Hering

„Promi Big Brother“: Die Kandidaten aus Staffel 6

Silvia Wollny (Gewinnerin)

Chethrin Schulze

Alphonso Williams

Daniel Völz

Johannes Haller

Katja Krasavice

Cora Schumacher

Umut Kekilli

Nicole Beistler-Boettcher

Mike Shiva

Pascal Behrenbruch

Sophia Vegas

Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein (zog nach nur einer Nacht freiwillig aus)

„Promi Big Brother“: Die Bewohner aus Staffel 7

Janine Pink (Gewinnerin)

Joey Heindle

Tobias Wegener

Theresia Fischer

Klaus Krehl-Meier (Almklausi)

Lilo von Kiesenwetter

Sylvia Leifheit

Christos Manazidis

Ginger Costello-Wollersheim

Jürgen Trovato

Zlatko Trpkovski

Eva Benetatou

„Promi Big Brother“: Kandidaten aus Staffel 8

Werner Hansch (Gewinner)

Mischa Mayer

Kathy Kelly

Ikke Hüftgold

Emmy Russ

Katy Bähm

Simone Mecky-Ballack

Ramin Abtin

Aaron Königs

Sascha Heyna

Adela Smajic

Udo Bönstrup

Elene Lucia Ameur

Alessia-Millane Herren

Jasmin Tawil

Senay Gueler

Jenny Frankhauser

Claudia Kohle-Kilsch

„Promi Big Brother“: Die Teilnehmer in Staffel 9

Daniel Krebich

Rafi Rachek

Eric Sindermann

Uwe Abel

Ina Aogo

Mimi Gwozdz

Heike Maurer

Melanie Müller

Jörg Draeger

Daniela „Danni“ Büchner

Danny Liedtke

Marie Lang

Gitta Saxx

Papis Loveday

Paco Steinbeck

Payton Ramolla

Barbara „Babs“ Kijewsk

Pascal Kappés

„Promi Big Brother“: Die Teilnehmer in Staffel 10

Diana Schell

Doreen Steinert

Jay Khan

Jennifer Iglesias

Jeremy Fragrance

Jörg Dahlmann

Jörg Knör

Katy Karrenbauer

Menderes

Micaela Schäfer

Patrick Hufen

Rainer Gottwald

Sam Dylan

Tanja Tischewitsch

Walentina Doronina

Catrin Heyne

„Promi Big Brother“: Die Teilnehmer in Staffel 11

Peter Klein

Yeliz Koc

Patricia Blanco

Dilara Kruse

Dominik Stuckmann

Matthias Mangiapane

Manuela Wisbeck

Ron Bielecki

Paulina Ljubas

Philo

Marco Strecker

Iris Klein

Jürgen Milski