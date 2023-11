„Promi Big Brother“-Teilnahme in Gefahr? Yeliz Koc hatte einen Autounfall

In wenigen Tagen sollte Yeliz Koc eigentlich in den „Promi Big Brother“-Container einziehen. Kurz vor knapp geriet sie jetzt jedoch in einen Autounfall.

Köln – Eigentlich sollte sich Yeliz Koc (30) ganz auf die Vorbereitungen für ihre „Promi Big Brother“-Teilnahme konzentrieren. Immerhin startet die neue Staffel schon am 20. November im TV. Doch im Netz meldete sich die einstige „Bachelor“-Kandidatin jetzt mit besorgniserregenden Neuigkeiten: Sie hatte einen Autounfall.

Yeliz Koc hat keinen Führerschein: Reality-Kollege Yasin Mohamed verliert Kontrolle über das Auto

Vor ihrem Einzug in den PBB-Container musste Yeliz Koc vorschriftsmäßig einen PCR-Test durchführen lassen. Da sie selbst keinen Führerschein hat, bat die TV-Schönheit ihren Reality-Kollegen Yasin Mohamed (32) um Hilfe. Im Porsche von Kocs Stiefvater wollten die beiden den Weg zum Testcenter antreten, doch die Wetterverhältnisse waren offenbar eine zu große Herausforderung für das Luxusauto.

„Wir sind ganz langsam gefahren, aber der Boden war nass, überall lagen Blätter rum“, berichtet Yeliz. Auf der glatten Fahrbahn sei dann plötzlich das Heck des Wagens ausgebrochen. Sie erzählt weiter: „Wir haben uns zwei oder drei Mal gedreht, das Auto war außer Kontrolle. Und dann sind wir in ein anderes Auto reingeknallt.“

Glücklicherweise wurden Yeliz Koc und ihr Begleiter bei dem Unfall nicht verletzt

Sowohl der Porsche ihres Stiefvaters als auch das andere Auto hätten einen erheblichen Blechschaden davongetragen. Verletzt wurde dagegen niemand. „Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert, das ist das Wichtigste“, betont Yeliz Koc in ihren Insta-Clips. Da sie noch einmal mit dem Schrecken davongekommen ist, steht auch ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ trotz des Unfalls nichts im Wege.

Bevor sie am kommenden Wochenende in den Container einzieht, wird Yeliz übrigens noch einige Tage in einem Kölner Hotel verbringen, wo sie nach dem schockierenden Crash hoffentlich etwas Entspannung findet. Zuvor musste Yeliz schon wegen einer Streptokokken-Infektion um ihren „Promi BIg Brother“-Einzug bangen. Verwendete Quellen: Instagram