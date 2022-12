„Kleine Göre ohne Sinn und Verstand“: Fans freuen sich über Walentinas „Promi Big Brother“-Exit

Walentina ist bei „Promi Big Brother“ raus. © Sat.1

Reality-TV-Star Walentina Doronina musste das „Promi Big Brother“-Haus verlassen. Ihr Rauswurf sorgt bei den Fans für helle Begeisterung.

Langsam geht es bei „Promi Big Brother“ ans Eingemachte: Nach und nach müssen immer mehr Bewohner den TV-Container verlassen. In der letzten Folge erwischte es neben „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Catrin Heyne (38) auch Walentina Doronina (22). Die Influencerin wurde neben Jörg Knör (63) von den Kandidaten für den Rauswurf nominiert. Die Zuschauer entschieden sich anschließend gegen Walentina und für Jörg – damit ist das Abenteuer „Promi Big Brother“ für die Reality-TV-Darstellerin vorbei.

Walentina selbst betonte anschließend, mit sich selbst im Reinen zu sein. „So enttäuscht bin ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, bei diesem Format bin ich wirklich über meine Grenzen hinausgegangen“, betonte sie. Mit ihrer Leistung bei der TV-Show ist die einstige „Ex on the Beach“-Kandidatin also höchstzufrieden.

Ganz anders sehen das dagegen die Zuschauer. Im Netz zeigen sich viele Fans wenig überrascht von Walentinas Exit. „Bye, bye Walentina“, frohlockte ein Instagram-User, nachdem ihr Rauswurf bekannt wurde. Ein anderer wurde sogar noch deutlicher. „Alle meine Gebete wurden erhört... Walentina endlich raus“, freute sich der Fan.

Walentina Doronina: TV-Zuschauer feiern ihren Exit

Mit ihrer provokanten Art eckte die Blondine schnell bei ihren Mitbewohnern und den Zuschauern gleichermaßen an. So zog sie immer wieder über Mitstreiterin Catrin Heyne her und machte sich über deren Beauty-Eingriffe lustig – natürlich hinter dem Rücken der Auswanderin. Umso schadenfreudiger fallen die Kommentare zu Walentinas Exit aus. „Habe mich wirklich so gefreut. Ihre Art geht gar nicht“, heißt es beispielsweise. Oder: „Kleine Göre ohne Sinn und Verstand. Endlich raus.“

Manche Kommentare gehen allerdings deutlich unter die Gürtellinie. So wird die einstige „Are You The One“-Teilnehmerin aufgefordert, ihre Bildschirm-Karriere zu beenden. „Bitte hör auf, in weitere Formate zu gehen! Du bist nicht ertragbar und laberst nur Müll“, lautet einer dieser fiesen Kommentare. Walentina selbst bedankte sich dagegen ganz brav für die Unterstützung ihrer Fans und übersah die negativen Kommentare geflissentlich.