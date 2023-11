Ungewolltes Wiedersehen dank „Das große Promi-Büßen“: Bei Danni Büchner und Steff Jerkel fliegen die Fetzen

Bei „Das große Promi-Büßen“ trifft Danni Büchner auf Steff Jerkel. Die Situation zwischen den „Goodbye Deutschland“-Stars eskaliert sofort.

Erzberg, Österreich – Mit Daniela „Danni“ Büchner (45), Stefan „Steff“ Jerkel (54) und Lisha Savage (37) verantworten sich bei „Das große Promi-Büßen“ dieses Jahr gleich drei „Goodbye Deutschland“-Stars für ihre Fehltritte. Klar wird in der Auftaktfolge aber schon nach wenigen Minuten: Freunde werden Danni und Steff in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr.

„Arroganter Vogel“: Steff Jerkel teilt bei „Das große Promi-Büßen“ gegen Danni Büchner aus

Danni Büchner und Steff Jerkel verbindet eine komplizierte Vergangenheit: Die beiden wollten einst in Dannis Faneteria beruflich gemeinsame Sache machen – was aber gescheitert ist. Seitdem hat sich Steff keine Chance entgehen lassen, öffentlich über seine einstige Geschäftspartnerin herzuziehen. Kein Wunder also, dass ihr unverhofftes Aufeinandertreffen bei „Das große Promi-Büßen“ alles andere als überschwänglich ausfällt.

Danni Büchner und Steff Jerkel treffen als erste am „Promi-Büßen“-Camp ein – und es herrscht von der ersten Sekunde an Eiszeit. Den Handschlag ihres Erzfeindes lehnt die Powermama knallhart ab und tritt damit gleich den ersten Zoff der Staffel los. „Tut gar nicht weh“, spöttelt der Wahlmallorquiner, doch Danni antwortet entschieden: „Wenn man sich entschuldigt, tut das auch gar nicht weh.“ Die genauen Gründe fallen ihr zwar nicht mehr ein, sie erinnert sich aber noch gut: „Er hat mich oft öffentlich kritisiert, angegriffen, das finde ich sch****.“

„So, das war mein letzter Versuch“, erklärt Steff frustriert und schiebt direkt hinterher: „Arroganter Vogel.“ Seine Beleidigung lässt Danni zwar unkommentiert, die Stimmung zwischen den beiden bleibt aber angespannt. „Ich bin hier, um zu spielen und nicht zu streiten“, betont die Fünffachmama. „Ich bin nett und freundlich und ansonsten meide ich ihn, weil ich Angst habe vor einer Eskalation.“

„Kann das nicht vergessen“: Eskalation zwischen Steff Jerkel und Mike Cees beim „Promi-Büßen“?

Danni will sie noch vermeiden, die große Eskalation scheint Steff Jerkel dann aber mit einem ganz anderen Camp-Bewohner zu blühen: Mike Cees (36). Die beiden waren gemeinsam im „Sommerhaus der Stars“ – und eine von Steffs Aussagen scheint seinen Konkurrenten noch immer schwer zu beschäftigen. „Wie nett, dass er winkt, obwohl er mal gesagt hat, ‚euch wünsche ich kein Kind zusammen‘“, erinnert sich der Anzugträger, „Das hat ganz viel gemacht mit meiner Frau auch diese Aussage.“

„Ich kann das nicht so einfach vergessen. Es fühlt sich so an, als wenn dir jemand ein komplettes Messer in dein Herz, deine Gefühle, deine Familie treibt“, erinnert sich Mike nach seinem überstandene Bungee-Sprung. Die Konfrontation mit Steff bleibt aber (fürs Erste) noch aus und die beiden beschließen, von null anzufangen. Ob dieses Versprechen wohl von langer Dauer sein wird?

Für Yvonne Woelke steht derweil schon die „Stunde der Schande“ an – in der die streitlustige Blondine mit einer geheimen Sprachnachricht konfrontiert wird, die ganz danach klingt, als hätte sie das Drama mit Peter und Iris Klein schon lange geplant. Verwendete Quellen: Joyn+/Das große Promi-Büßen/Folge vom 9. November 2023