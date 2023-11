„Promi-Büßen“-Eklat: Steff Jerkel rät jungen Vätern zum Fremdgehen im Puff

Von: Jonas Erbas

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel zeigt bei „Das große Promi-Büßen“ nur bedingt Reue – und schießt sich mit seiner frauenfeindlichen Haltung direkt ins Abseits.

Erzberg – Bei „Das große Promi-Büßen“ (donnerstags ab 20:15 Uhr bei ProSieben) sollen die Kandidaten ihre Verfehlungen vergangener Formate aufarbeiten – wie bitter notwendig das ist, zeigt sich am Beispiel von „Goodbye Deutschland“-Berühmtheit Steff Jerkel (54): Der hatte 2021 im „Sommerhaus der Stars“ mit seiner machohaften Haltung für Entsetzen gesorgt. Seine Lektion scheint der Auswanderer bis heute allerdings nicht so recht gelernt zu haben.

Abgründe bei „Das große Promi-Büßen“: Steff Jerkel entsetzt mit Fremdgeh-Aussage

Das zeigt sich auch direkt in Folge 2 von „Das große Promi-Büßen“: Gemeinsam mit Chauvi-Bauer Patrick Romer (27), Skandal-YouTuber Leon Machère (31) und Iris-Klein-Erzfeindin Yvonne Woelke (41) sinniert Steff Jerkel über das Thema Fremdgehen. Dabei tun sich Abgründe auf: Ein Besuch im Bordell sei „kein Betrügen“, erklärt der 54-Jährige – und legt direkt nach: „Ich sehe das gar nicht als Seitensprung.“

„Das ist ja keine Liebe. Da sind keine Gefühle für die Frau“, rechtfertigt der Wahl-Mallorquiner seine fragwürdige Ansicht. Die eigene Ehefrau müsse von einem solchen Stelldichein ja nichts erfahren. „Hä? Was ist denn hier los? Wo sind wir hier gelandet?“, zeigt sich immerhin Leon entsetzt von Steff Jerkels Äußerung. Doch der ist sich keiner Schuld bewusst. Stattdessen tun sich weitere Abgründe auf: „Wie viele Frauen haben nach der Geburt keine Lust mehr auf Sex? Gar keine mehr! Dann geht der Mann lieber in den Puff, als dass er sich trennt und sich eine andere sucht!“

Olivia Jones konfrontiert Steff Jerkel beim „Promi-Büßen“: „Du bist ein Sexist!“

Frischgebackenen Vätern empfiehlt Steff Jerkel also einen heimlichen Bordellbesuch, damit das eigene Vergnügen nicht zu kurz kommt – ein krudes Weltbild. Das sieht auch „Promi-Büßen“-Moderatorin Olivia Jones (53) so und liest dem 54-Jährigen in der „Runde der Schande“ gehörig die Leviten. „Du bist ein Sexist“, führt sie ihm vor Augen und wird dann sogar persönlich: „Würdest du für deine Tochter einen Mann wie dich wollen?“

Reue sieht anders aus: Bei „Das große Promi-Büßen“ entsetzte Steff Jerkel mit einem sexistischen Spruch © Screenshot/ProSieben/Joyn/Das große Promi-Büßen

„Nein“, gibt der „Goodbye Deutschland“-Star zwar zögerlich, aber bestimmt zu. Die Worte seines Gegenübers haben gesessen. Tatsächlich willigt der 54-Jährige ein, sein Weltbild zumindest halbwegs zu überdenken. Als Strafe für seine Verfehlungen muss der Vorzeige-Macho jegliche Hausarbeit übernehmen, die im Camp anfällt. Ob diese Lektion am Ende tatsächlich Wirkung zeigt, bleibt abzuwarten. Dabei bietet die Sendung selbst parallel gleich neues Konfliktpotenzial: Schon beim „Promi-Büßen“-Einzug gerieten Steff Jerkel und Danni Büchner (45) heftig aneinander. Verwendete Quellen: „Das große Promi-Büßen“ (ProSieben/Joyn; Staffel 2, Folge 2)