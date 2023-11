Zu parteiisch? „Promi-Büßen“-Fans zerreißen Olivia Jones für Iris-Klein-Schalte mit Yvonne Woelke

Von: Elena Rothammer

Olivia Jones knöpfte sich bei „Das große Promi-Büßen“ Yvonne Woelke vor – und schaltete sogar noch deren Erzfeindin Iris Klein dazu. Die Zuschauer finden die TV-Abrechnung allerdings unfair.

Brandenburg – Am Donnerstag (9. November) fiel im TV der Startschuss zu „Das große Promi-Büßen“. In dem ProSieben-Format werden Realitystars von Olivia Jones (53) mit ihren Schandtaten konfrontiert. Mit dabei ist dieses Mal unter anderem Yvonne Woelke (41), die Anfang des Jahres wegen Affäre-Gerüchten mit Peter Klein (56) in die Schlagzeilen geriet. Deshalb rechnete Olivia Jones gnadenlos mit ihr ab – doch die Zuschauer nehmen Yvonne in Schutz.

Abrechnung bei „Das große Promi-Büßen“ mit Yvonne Woelke: Iris Klein wird zugeschaltet

Nachdem sogar eine geheime Sprachnachricht von Yvonne Woelke aufgetaucht ist, steht der Verdacht im Raum, dass sie das Affäre-Drama schon lange geplant hatte. Bei „Das große Promi-Büßen“ stellt Olivia Jones die Blondine an den Pranger und behauptet, sich dadurch Fame erhofft zu haben.

In der „Runde der Schande“ hält die Dragqueen sogar noch eine Überraschung bereit: Iris Klein wird zugeschaltet und Yvonne ist sichtlich schockiert. „Sie braucht einen Exorzisten. Denn ich bin ja in ihrem Kopf. Sie redet ja seit einem halben Jahr von nichts anderem außer von mir“, giftet die Ex-Frau von Peter Klein direkt gegen die Schauspielerin. Es folgt ein übler Schlagabtausch mit Anschuldigungen und Beleidigungen, bis Olivia Jones unterbricht und feststellt: „Das führt zu nichts.“

„Das große Promi-Büßen“-Fans sauer: Olivia Jones ist mit Iris Klein befreundet

Dass Olivia Jones mit Yvonne Woelke so hart ins Gericht geht, halten einige Zuschauer aber für unfair. „Auf Instagram bezeichnet Olivia Jones Iris Klein als Busenfreundin. Ich möchte nicht von Befangenheit sprechen, aber… peinlich“ und „An Yvonne Stelle hätte ich vor Olivia Jones ganz besonders Angst. Schließlich ist sie doch mit Iris Klein befreundet“, kritisieren einige User auf X, ehemals Twitter.

Immerhin waren Jones und Klein im Jahr 2013 gemeinsam im Dschungelcamp. „Die Älteren unter uns erinnern sich, wie krass Iris immer im Dschungel zusammen mit Olivia Jones abgelästert hat“, merkt ein weiterer „Promi-Büßen“-Zuschauer an.

Olivia Jones knöpfte sich bei „Das große Promi-Büßen" Yvonne Woelke vor – und schaltete dabei sogar noch deren Erzfeindin Iris Klein dazu. Die Zuschauer finden die TV-Abrechnung allerdings unfair.

Anderen Kandidaten steht ihre „Runde der Schande“ noch bevor. Doch auch untereinander ist Zoff vorprogrammiert: Bei Steff Jerkel (54) und Danni Büchner (45) flogen schon direkt bei ihrer Ankunft bei „Das große Promi-Büßen“ die Fetzen. Verwendete Quellen: twitter.de; ProSieben